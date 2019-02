▶️ Un avocat des Sri-Lankais: "Ils ont peur d'être emprisonnés à leur arrivée"

Commentaires (21)

1. yabos le 13/02/2019 19:50

Et alors. Ils n'avaient qu'à rester chez eux et travailler,pour le développement de leur pays. Arrêtons de tomber dans la sensiblerie permanente.

2. Choupette le 13/02/2019 20:44

L'avocat devrait les raccompagner au S-L pour interdire aux autorités de les gronder.

3. Zavocamur le 13/02/2019 21:24

Et ceux qui ont déjà été expulsés, ont ils été emprisonnés ? Arrêtez , arrêtez Zavocat personne ne leur a demandé de prendre le risque ! Au contraire puisque vous avez des dons divinatoires, je vous conseille d''aller à Sri Lanka pour le leur dire...

4. Emmanuelle HOARAU le 13/02/2019 22:21

Les commentaires sont ils à la hauteur du pays fondateur de le déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Fait-on une traversée de 4000 kilomètres sur un rafiot si l'on est heureux dans son pays ?

Il faut tout faire pour que d'autre ne le fasse plus , mais tendre la main à ceux qui sont déjà là est la moindre des chose pour un peuple qui se dit descendant d'esclave !

5. Joseph le 14/02/2019 06:02

Quand ils sont partis, ils savaient qu'ils prenaient ce risque parmi tant d'autres, retour à la case départ, les migrants économiques, pas de place ici !

6. Analyse le 14/02/2019 08:10

Post 4 c'est avec des raisonnements comme le vôtre que les malfrats qui organisent le trafic ont des beaux jours devant eux. Dura Lex Sed Lex ( La loi est dure mais c'est la loi).

Que ces personnes s'estiment privilégiées car elles auraient pu être délaissées sur leur rafiot, comme certaines autorités de la région savent le faire. Et si on faisait pareillement la prochaine fois... vu les déclarations mensongères en terme d'avarie moteur, histoire de se faire accueillir à La Réunion ?

Nous ne payons pas des impôts pour affréter des avions pour rapatrier des SL tout en leur payant des primes.

Quand la France ne sera plus endettée elle pourra jouer la généreuse, mais tant qu'elle empruntera chaque jour sur les marchés pour boucler ses dépenses, il vaut mieux se calmer, car ce sont nos enfants qui devront régler la note de nos actuels endettement dus à des dépenses excessives.

Posez vous la question: est ce un acte responsable que d'emprunter à la banque pour payer des primes et voyages Retour à des personnes qui bafouent notre droit en matière d'immigration ?

Si votre réponse est affirmative, alors je vous transmettrai mes coordonnées bancaires afin que vous puissiez m'apporter l'aide dont j'ai grandement besoin.

Ce que vous refusez de faire à votre échelle, ne saurait devenir réalisable à l'échelle de notre pays, sauf à admettre que vous avez une mentalité et un comportement de parasite de la société.

7. Jp POPAUL54 le 14/02/2019 08:29

N'ont ils pas droit à une haie d'honneur ???

Ils ont couvert 4000 kms sur un vieux rafiot... et ils rentrent en avion.

8. Avis le 14/02/2019 08:44

@ 2 Tout à fait d'accord avec vous. Ils n'ont qu'à vêtir des gilets jaunes, et faire comme nous, Français ! Faire en sorte de changer les choses dans leur pays.

@ 4 Si la France a fondé la constitution des Droits de l'Homme, c'est parce que les Français se sont battus pour eux, pour leur dignité et faire cesser la pauvreté. Je rappelle que la France n'est pas riche. Elle n'a pas de pétrole, mais a des idées (pour reprendre un slogan bien connu et véridique). Donc, que ces Sri Lankais apprennent à se battre pour leur liberté et leur souveraineté dans leur pays, et non croire que c'est mieux en France. Ne vénèrent-ils pas Lakshmi, la divinité de la richesse ?

9. yes or no le 14/02/2019 08:47

Un avocat des Sri-Lankais: "Ils ont peur d'être emprisonnés à leur arrivée" : C'est le risque qu'ils ont pris et qu'ils assument maintenant ou alors la horde des zavocats qui les ont "défendus" n'avait qu'à partir au S-L pour les "défendre"

10. lo rhumlépabonméliboikammême le 14/02/2019 08:50

@ poste 4 impossible de faire 25 jours de mer avec ce style de bateau jetez votre regard plus vers l'île Maurice , les droits de l'homme je suis pour mais avec dignité quel avenir pour eux ici? avec 150000 chômeurs et 10000 dossiers en attentes chez les bailleurs sociaux , bonne réflexion .

11. Le Jacobin le 14/02/2019 10:42

Mon cher Maître, il fallait les accompagner au Sri-Lanka pour les défendent devant l'injustice de leur pays ce qui aurait fait écho dans les pays accidenteaux peut-être. Là est votre devoir.

12. Rhum Quina le 14/02/2019 11:10

13. MôveLang le 14/02/2019 11:26

4 673 655 961 pauvres et persécutés dans le monde, malgré toute notre générosité, on ne pourra tous les accueillir. En plus'' en venant à la Réunion, les autorités ne respectent pas leur droit de profiter du RSA et autres avantages.

14. ziskakan974 le 14/02/2019 11:33

Ça fera un peu réfléchir les autres, beaucoup vont hésiter un peu avant de s'engager, l''argent gaspillé au profit des rapaces devra être utiliser au développement du pays et tant pis ce sera un peu moins d'argent facile et de pub pour les avocats

15. ti gousse le 14/02/2019 08:37

fallait aller avec et les défendre la bas

16. Laké Bourik le 14/02/2019 11:40

"Ils ont peur d''être emprisonnés à leur arrivée".

Et ils n''avaient pas peur de prendre la mer sur leur coquille de noix surtout qu''à la Réunion il y a des rékins mangeurs d''hommes et les deux cyclones en plein sur leur trajectoire.

17. david3455 le 14/02/2019 14:52

mon cher maitre faut partir avec eux la-bas pour les défendre vos aurez un beau cabinet rempli de client qui vous paieront avec l'aide juridictionnelle sri-lankais car ici vous etes payé grâce à la contribution nationale pour être plus clair nos impôts.

18. chavez le 14/02/2019 16:04

ET ALORS ? ils n ont pas eu peur quand ils sont partis et puis maître si vous en avez tant sur le coeur ! pardon portefeuille il ne vous suffit que de les heberger les nourrir chez vous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19. Pourquoi ? le 14/02/2019 16:05

Pourquoi seraient ils emprisonnés ? Ce serait des délinquants ayant fuit la justice de leur pays ? Ce serait des femmes cherchant plus de sécurité passerait encore au vu de la quasi impunité des violeurs, pire qu''en Inde qui pourtant...