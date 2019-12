▶️ Un barrage filtrant installé à St-André

8. Maurice le 05/12/2019 08:00



On annonce 15 GJ à St Paul, 10 au Port , 30 à St André. Wouah ! et on laisse 50 gugusses bloquer l'île.



C'est intolérable, l'état de droit est bafoué. Oui à la grève , oui à la liberté de circulation. 50 guignols obligent 800000 à vivre à leur rythme et à subir. Manifestez devant la préfecture si vous voulez, emmerder le monde ce n'est pas tolérable.