▶️ Un fou du volant double par la droite et manque de provoquer un accident

Commentaires (33)

1. olive le 06/08/2019 08:37

en même temps, on ne reste pas sur la voie de gauche quand on ne double personne...

2. Laurent le 06/08/2019 08:39

Tout comme ce dimanche en fin d'après midi sur la route des tamarins direction le nord une 306 grise 5 portes avec une plaque A qui roulait certainement sous l'emprise de l'alcool avec des enfants en bas âge à bord ! Dommage pas de contrôle

3. den le 06/08/2019 08:40

il y en a... qui ne devrait pas rester dormir sur la file de gauche non plus.

4. DENIS le 06/08/2019 08:45

et si les chauffards arrêtaient de prendre la voie de gauche pour une voie de circulation alors que c'est une voie de dépassement. il a des chauffeurs qui restent a gauche à 80 kmh il es évident qu'à un moment donné on double par la droite

5. Une infraction peut en cacher une autre le 06/08/2019 08:58

Amendes pour circuler sur la voie de gauche



Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



Article R412-9 du code de la route

-----------------------

Amende de classe 4:

Minorée Forfaitaire Majorée Majorée par télé-procédure Maxima

90€ 135€ 375€ 300€ 750€

6. Nawak le 06/08/2019 09:04

Mais c’est notre pain quotidien ! Je sors à la première sortie de st Gilles, tous les soirs je dois regarder à 4 fois avant de « m’engager » dans la bretelle de sortie. On se croirait sur le périphérique Parisien maintenant

7. oté la Réunion le 06/08/2019 09:09

Certes, c'est interdit de dépasser par la droite. Mais il est aussi interdit de rouler sur la gauche sans se rabattre et surtout à 80 km/h! Cela oblige à freiner quand on arrive à 110 km/h. Ceux qui se balade à 60 ou 80 km/h sur la gauche causent des embouteillages. C'est le cas tous les jours à la sortie du travail. Moi, je klaxonne pour faire comprendre au conducteur qu'il faut qu'il se range! Ben oui, il faut aussi blâmer ceux-là. Sans compter ceux qui n'anticipent pas les véhicules agricoles et qui sortent à la dernière minute et qui peuvent causer des carambolages! Lorsque l'on dépasse un véhicule, on se range rapidement!!! Quand on dépasse un véhicule, on doit avoir de l'allure, sinon on continue de rouler tranquillement!

8. DOM le 06/08/2019 09:11

Peut être que si les débiles d'automobilistes se rabattaient sur la voie de droite après avoir doublé, et ne restaient pas indéfiniment à gauche sans doubler personne, les "petits malins pressés" attendraient qu"ils se rabattent pour, à leur tour, doubler par la gauche?

enfin, peut être...

le nombre de fois où je vois des "petits malins" arriver sur la 4 voies et direct se mettre à gauche alors que personne n'est sur la voie de droite...on n'est pas à Maurice, la conduite est à droite ici!!!!!

9. polo974 le 06/08/2019 09:12

et celui qui se traîne à gauche, il risque quoi ? ? ?

10. Richard Zoreil de Sin Dni le 06/08/2019 09:13

Charlotte M, ce n'est pas dangereux de filmer avec son portable sur la route des tamarins sur la voie de gauche.

Qu'elle est la vitesse du véhicule à gauche ?

Pourquoi le conducteur qui est sur la voie de gauche ne c'est pas rabattu avant ?



Autant dire qu'il y a 2 chauffards sur la route :

- Celui qui est trop pressé quitte à avoir un accident

- Celui qui film et qui a des actions à Zinfos974 quitte à avoir un accident.

Résultat NUL



Pierrot je serais à votre place je retirerai cette article de Zinfos974

11. Frigidaire le 06/08/2019 09:19

Qu'est ce que vous faisiez à gauche ? Le Code de la route Article Article R412-9, vous connaissez ?

Merci à tous celles et ceux qui roulent "stupidement" sur la voie de gauche pour "réglementer" la vitesse de laisser la voie de gauche LIBRE et de vous rabattre, bien évidemment avec clignotant, à droite dès que possible c'est à dire dès que l'espace entre deux véhicules, même si c'est un poids lourd, est une distance de sécurité. pour rappel également la distance de sécurité est égale à 2 secondes entre véhicules qui se suivent et non 2 centimètres ni même 2 mètres.

12. Ygnoq le 06/08/2019 09:26

Sans vouloir faire l'avocat du diable, il y a aussi énormément de personne en dessous de la vitesse autorisée qui dorment sur la voie de gauche avec personne a dépassé..

13. Babafigue le 06/08/2019 09:47

Le petit malin ne risque rien du tout, puisque l'autorité publique n'a cure des psychopathes qui mettent en danger la vie de la "populace", trop occupée à racler les fonds de tiroirs à coup de PV faciles sur la tête des bons pères de famille.

14. Santa le 06/08/2019 10:06

Dernier coup n'a un la fait à moins sa, la gainye un bon taba dans son gueule aussi

15. MENFIN le 06/08/2019 10:10

Et sinon il faisait quoi à gauche si il double pas?? Trop de monde squatte à gauche alors qu il y a personne à droite. Que l on soit à la vitessse limite ou pas, on reste à droite. C'est du bon sens.

16. profdelaroute le 06/08/2019 10:19

Amendes pour circuler sur la voie de gauche



Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



Article R412-9 du code de la route

-----------------------

Amende de classe 4:

Minorée Forfaitaire Majorée Majorée par télé-procédure Maxima

90€ 135€ 375€ 300€ 750€

TA RIEN COMPRIS c'est pas une route a double sens la .. le code de la route oblige celui sur la voie de gauche a circuler a 80KM/h..

17. Tikaf le 06/08/2019 10:27

AUSSI RESTER SUR LA VOIE DE GAUCHE HORS QU'ON NE DOUBLE PERSONNE... ET IL FAUT CONTROLER DANS SON RETRO QD ON SE RABAT! DONC QVANT DE JUGER, IL FAUT SE REGARDER PCQ VU LA VOITURE CE N'EST PAS UNE FOUDRE DE COURSE

18. Li même le 06/08/2019 10:30

Samedi AM route libre, une 208 est resté sur la voie de gauche du pont de la rdg jusque sortie savanna malgré les coups de klaxon et les voitures qui la doublaient sur la droite!!!!

19. Lol le 06/08/2019 10:32

Réponse à polo974.... En cas de voie à double sens, le conducteur roulant sur la gauche commet une contravention de 4ème classe avec : La perte de 3 points. Une amende forfaitaire de 135€ Une amende minorée de 90€

20. Alain le 06/08/2019 10:45

Nous avons un cas concret qui ilustre parfaitement la facon de conduire de trop de gens !!



UN qui double a droite sans doute pour briller devant sa copine



l'autre a gauche qui non seulement a son telephone en main et peut etre devrait se t rouver a droite





comme je le lis asse souvent ici, l'application du code de la route serait une bonne chose mais encore faut il une volonte politique

on y arrive petit a petit je vous donnerai en exemple l utilitsation du k:lakson qui ici semble normale

21. Philippe974 le 06/08/2019 10:45

Voilà des réactions typiques du français (et réunionnais !) moyen, râleur, pour ce qui est contre et contre ce qui est pour, etc... On justifie la faute (grave) de conduite de l'un (dépassement à droite) par la réaction à une autre (maintient - éventuel - d'une circulation sur la voie de gauche). C'est pas moi, c'est lui.... Comment voulez vous que ce pays avance avec des mentalités pareilles !! Il n'y a rien à discuter à un dépassement à droite, ni l'excuse, ni la cause. Infraction, point.

22. Loic le 06/08/2019 10:48

Bonjour,



Pour avoir filmé ces images je vais fournir quelques explications vu que le comportement du chauffard ne semble choquer personne.



La vidéo posté par zinfos est imcomplète la version longue est disponible sur FB.



Je venais de réaliser un dépassement, je roulais à 115 km/h au compteur. J'ai tenté de me rabattre en respectant la distance de sécurité par rapport au véhicule que je venais de dépasser. Si le véhicule roulait à 105 km/h (estimé) en 11 sec à 115km/h je le devancerais de 30 metres ce qui est faible lorsque que je me suis rabattu



Ce gars a déboulé, notez tout de même la différence de vitesse, je l'avais vu de loin j'ai commencé a me rabattre mais il est passé a droite. Il a du rouler intégralement sur la bande d'arret d'urgence pour passer ! Il a fait une queue de poisson au véhicule précédent au passage.



Je trouve ça quand même incroyable que personne ne trouve a redire sur le comportement de cet automobiliste en commentaire ...