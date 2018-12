▶️ Un nouveau bateau de migrants est arrivé au Port Ouest

Commentaires (30)

1. La gitane le 26/12/2018 15:48

J'espère qu'il y a des bogosses cette fois-ci !



Moi je veux bien héberger les bogosses !

2. TICOQ le 26/12/2018 15:56

Migrants, acte III. Qu'un navire de croisière déverse ces centaines de touristes qui dépenseront quelques milliers d'euros, puis qui repartiront chez eux, soit. Mais que des coquilles de noix accostent en apportant la misère s'ajoutant à la misère locale, pas question de laisser faire. La soupape va péter.

3. la langue na poin le zo le 26/12/2018 16:01

Mette encore la pas sez!!!!!!!!!!

4. Chabouk le 26/12/2018 16:05

Ben on est foutu les amis... Çà va arriver par vagues et de plus en plus nombreux...il n''y a plus rien à faire ! Nos créoles défavorisés le seront encore plus ! Paraîtrait qu''ils soient d''accord pour accueillir toute la misère du monde...

5. matthieu le 26/12/2018 16:12

C'est une bonne chose,15000 vont arriver,ils vont participer au melting- pot réunionnais.

L'argent ne manque pas ,on l'a vu dans la frénésie de l'hyper consommation durant ces fêtes.

Ils vont s'intégrer rapidement.

6. Joseph le 26/12/2018 16:13

Pourquoi les laisser entrer dans nos eaux territoriales, dehors de toute urgence, d'autres et d'autres suivront à leur tour.



Pas de travail pour nos jeunes, pas de logements, ils ne vont que s'ajouter à la liste des assistés sociaux.



Les droit de l'hommismes, les bobo bien-pensent, les bisounours, fermez-la, ou accueillez-les tous chez vous, nourrissez-les, assez pour moi !

7. boucané bringelle le 26/12/2018 13:14

8. titi974 le 26/12/2018 16:18

ça commence à 8 , ensuite 62 aujourd’hui une centaine ....les associations qui arrivent à peine à s 'occuper d 'un trentaine sur les 62 précédents... on fait quoi des cents nouveaux ...les avocats sont surement déjà sur le pont , les hôteliers surement prêt à allonger les ardoises il y a des soucis à se faire si on laisse les portes grandes ouvertes....les commentaires ne vont pas tarder à fleurir .

9. olive le 26/12/2018 16:18

ils sont combien au Sri Lanka car il va y en avoir plein d'autres !

10. Elle est pas belle la vie le 26/12/2018 16:18

Et bien ça va encore y aller les commentaires , faut s''attendre au pire

11. soleil974 le 26/12/2018 13:19

c reparti 😠 l'île devra changé de nom

12. Pamphlétaire le 26/12/2018 16:22

Les élus sont heureux ce sont de nouveaux électeurs en puissance s'ils sont bien "manipulés", n'est-ce-pas?

13. BRAVO le 26/12/2018 16:30

est-ce qu'eux aussi vont avoir droit aux avocats gratuits et tous ce qui s'en suit ????



pcq si eux l'ont ! les autres (pcq il y en aura d'autres çà c'est sûr) voudront la même choses également

14. RIPOSTE974 le 26/12/2018 16:37

A force de médiatiser ça devient la caverne d'Ali Baba ...

Au risque de devenir d'un ridicule par un manque de logements et du travail , en accueillant à tour de bras .

La marine nationale sert à quoi en ce moment ?

15. ti gousse le 26/12/2018 13:39

naturalisé les FRANCAIS ou réunionnais pou fini

16. Réveillon le 26/12/2018 16:42

Après le canot Noël.........le canot Jour de L'an !

17. Christi le 26/12/2018 16:52

L''inde est juste en face du srylanka 2600 km , Maurice 4200 km la Réunion 4700 km et c ici qu''ils viennent , c à se demander si les avocats les médecins et les autres abrutis ne sont pas complices de tous sa .

18. Domi le 26/12/2018 16:53

Je souhaite ardemment voir la Fédération Tamoule, les avocaillons et toute la clique bien pensante les accueillir et leur porter assistance comme on sait bien le faire en France !!! D’autres bateaux sont sur le départ d’après une source sûre !!!!

19. Christi le 26/12/2018 16:56

Pour moi du premier au déroulement srylankai il fo les réexpédier chez eux avec tous les gens qui les soutiennent. Ont savait que ce bateaux aller venir ici , pourquoi ne les 1 t'ont pas intercepté avant , cmt les journalistes le savaient ???

20. michel Baret le 26/12/2018 17:04

on est dans la merde...lui le préfet il va se barrer un jour ou l autre et nous on est là et on va se taper les migrants de toute la zone..en plus comme disant ma mère ''ou né na bouch cabri mon fils ""pour ceux qui ne comprenne pas cette expression demandez à vos copains créoles ce que cela veut dire...

21. Beber974 le 26/12/2018 17:06

Retour à l'envoyer...plus de place sur cette île???

22. ras le 26/12/2018 14:31

je vous invite à regarder la signification de SRI LANKA. bientôt notre île sera plus notre île faut pas exagérer quand même.😶

23. lorema le 26/12/2018 17:45

Ils ont trouvé le bon filon.



La France est notre mère

c'est elle qui les nourrit

avec nos économies

transformées en impôts



chantonnez ceci sur un air de musique militaire joué à la trompette!

24. Mougeon le 26/12/2018 17:46

C bien!desole mes freres mais y a plus de places

En plus y a que des zom hmes

Ou vont ils trouver les femelles pour les accouplements?hun?vous pouvez me le dire?

Ils vont essayer de nous prendre nos femmes???

C''est inquietant quand meme!!! Non?



25. Kpleen-Spleen le 26/12/2018 17:50

Comment vous saviez qu’un autre bateau se dirigeait sur la Réunion ? Car selon l’interprète des sri-lankais au journal d’Antenne Réunion ce n’est que par pur hasard qu’ils arrivent ici. Langue de bois le monsieur.

26. JORI le 26/12/2018 18:14

Nous aussi avons nos kwassa kwassa !!.

27. zoreil du sud le 26/12/2018 18:22

bienvenu à eux , et félicitation d'avoir pris tant de risque pour survivre, ces gens apprécierons leur chance



si tu as peur de te faire prendre ton travail par un étranger qui ne parle pas ta langue et ne connais pas ton pays, c'est que tu es vraiment un mauvais employé

si tu profites des aides , tu n'as rien à dire qu'un autre en profite aussi car tu ne cotises pas à l'effort national

28. chikun le 26/12/2018 18:34

Bonne année à tous nos nouveaux arrivants . Que 2019 nous amène plein de nouveaux amis .