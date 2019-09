▶️ "Un nouveau départ pour Saint-Leu": Thierry Robert confirme sa candidature aux municipales 2020

Le 10/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 695

Thierry Robert l'a officialisé ce mardi 10 septembre : il sera candidat aux élections municipales de 2020. Sa liste : "Un nouveau départ pour Saint-Leu".



Alors que le 6 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel avait prononcé son inéligibilité pour une durée de 3 ans, le député revient, sans grande surprise, en force sur le front politique. "Mon éligibilité n’est basée que sur une loi incomplète, et ça me fait rire jaune car cette loi sera corrigée ce mois-ci", déclare-t-il.



"J'aime Saint-Leu, j'aime les Saint-Leusiens", déclare-t-il. C'est pourquoi, aujourd'hui Thierry Robert affirme vouloir accompagner les Saint-Leusiens dans leur quotidien. "Je ne peux pas rester les bras croisés, il est en clair hors de question pour moi de ne pas agir".



Il affirme refuser une "quelconque indemnité de la part de la municipalité de Saint-Leu". S'il reçoit "un centime, il sera donné aux associations". Il veut "travailler bénévolement pour le bien de la cité".



L’ensemble de son programme sera basé sur l’expression anglaise "the green program". Thierry Robert déclare vouloir revenir "à l’essentiel de notre existence, remettre au goût du jour ce que nos ancêtres nous ont instauré".



"Cinq axes définiront nos actions pour les six prochaines années: l’amélioration du quotidien des Saint-Leusiens, l'éducation de nos enfants, instaurer une dynamique économique, la solidarité vers les plus vulnérables ainsi que la protection de l’environnement".











Prisca Bigot sur place