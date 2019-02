▶️ Un pack de continuité territoriale signé entre les régions d'Île-de-France et de La Réunion

Le 27/02/2019 | Par NP | Lu 535

Afin de faciliter les échanges entre La Région Ile-de-France et la Région Réunion, une convention de partenariat a été signée ce mercredi entre les deux collectivités. Un partenariat qui vise à renforcer les échanges et l’aide mutuelle entre les deux Régions, ainsi que leurs actions envers les Réunionnais installés, ou de passage en Île-de-France, pour favoriser leur accueil.



Didier Robert et Valérie Pécresse, respectivement à la tête des Régions de La Réunion et d'Île-de-France, se sont entendus pour travailler ensemble dans plusieurs domaines de l'action et de l'expertise régionale en matière culturelle (mobilité artistique, soutien aux créateurs), du sport (accueil de délégations sportives, employabilité des sportifs réunionnais), de la citoyenneté (continuité territoriale, lutte contre les discriminations, situation d'urgence), de l'aménagement (expertise sur les énergies renouvelables) ou encore de la santé (lutte contre les violences faites aux femmes, égalité femme-homme).



La Région Île-de-France financera elle aussi sa continuité territoriale vers La Réunion



"La signature de ce matin, c’est une première. Douze millions d’habitants, un peu plus de 100 communes si je ne me trompe. Ce partenariat est une vraie porte sur l’avenir. Nous avons à l’esprit l’intérêt général, celui de mieux accompagner la population. Je remercie nos services respectifs pour l’élaboration de cette convention et leur implication", a déclaré à l'issue de cette signature Didier Robert.



Le pack de continuité territoriale signé entre les deux régions prévoit notamment, dans le cadre d'un deuil d'un proche à La Réunion, l'accompagnement d'un résidant réunionnais d'Île-de-France avec une prise totale de son billet par la Région Île-de-France. Dans le domaine économique, ce partenariat prévoit également l'accueil de start up réunionnaises au sein d'un incubateur francilien et ultramarin de façon à ouvrir les portes aux entrepreneurs franciliens et réunionnais sur place.

"Ce partenariat est un partenariat de continuité territoriale avec les régions ultramarines. L’ile de France a longtemps été désigné comme le 6ème Dom. Il y a plus de 30% de la population réunionnaise en Île-de-France", a rappelé pour sa part la présidente francilienne, Valérie Pécresse.



"Je voudrai rendre hommage aux Réunionnais franciliens, dont nombreux sont des agents de collectivités. Nous souhaitons participer à la #continuiteterritoriale VERS #LaReunion" (2/2)

— Samuel Irlepenne (@samzinfos974) 27 février 2019



L'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur attend beaucoup de ce partenariat avec notre territoire, qui a "trois-temps d'avance" sur l'Île-de-France, notamment dans les domaines "de l'énergie solaire et du recyclage des déchets" et compte apprendre beaucoup "de ce qui se fait de mieux à La Réunion". "L'exemple de La Réunion est important y compris en matière de précarité énergétique où vous travaillez avec les familles. En Île-de-France, il y a beaucoup de précarité avec des tas d'HLM qui sont de vraies passoires énergétiques. Et puis concernant le recyclage des déchets, nous réfléchissons à faire de petits méthaniseurs de proximité reliés avec des transports propres...Tout ça, je viens voir comment vous faites à La Réunion", conclut Valérie Pécresse.