▶️ Un réveillon de Noël végétalien et gourmand, c’est possible !

Le 24/12/2019 | Par Marine Abat - marine.abat@zinfos974.com | Lu 1543

É galement prévus en apéro, des mini-burgers avec un s teak de soja combava, agrémentés de tomates, ket chup de betterave, oignons rouges et rondelles d’oignon vert . E t pour remplacer le foie gras, place aux toasts de faux g ras. Une alternative à base notamment de châtaignes et noix de cajou réalisée sur notre île par Sandrine Bertrand , gérante de Graines de Folie and Co. En plat principal, la Dionysienne se lance dans la prépar ation de galettes de pommes de terre servie avec du tofu grillé mariné à la sauce soja, le tout accompagné de son ketchup de betterave . Pour le dessert, des sablés au chocolat accompagneront les traditionnels letchis. La confection de raviolis de betterave et de truffes en chocolat est aussi au programme, pour le repas du 25. "On comprend qu'on est actif dans cette souffrance, si on achète c'est qu'on participe" Dans sa famille, Laura est la seule à avoir adopté ce mode de vie. Alors pour le réveillon, elle prévoit ses propres plats, histoire de pouvoir profiter de ce moment convivial sans avoir à se priv er . "Je prévois ma part, mais aussi un peu plus", souligne-t-elle. Pas forcément pour convaincre ses proches de la rejoindre, mais surtout pour leur faire goûter et leur prouver que la cuisine végétale, ça peut être gourmand. "L’an dernier, une cousine a même préféré le faux gras au foie gras" , se souvient celle qui travaille actuellement comme surveillante dans un collège sainte-suzannois.