▶️ Une Réunionnaise se fait voler son identité par une étudiante étrangère

Le 18/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 14471

Elle ne peut plus obtenir de carte d’identité, elle n’est plus couverte par la sécurité sociale, et elle ne pourra pas passer son permis comme elle l’avait prévu. Il y a quelques mois, Morgane* s’est vue dépouillée de son identité civile par une étudiante étrangère, qui utilise désormais son nom, prénom, numéro de sécurité sociale, pour rester sur le territoire français et poursuivre ses études dans une université en région parisienne.

Tout commence il y a un peu plus d’un mois, lors d’une simple visite chez son médecin généraliste où sa carte vitale semble ne pas fonctionner. Morgane se rend alors à la CGSS pour régler le problème, et c’est là qu’on lui annonce que son dossier a été transféré en métropole, sans plus d’explications.



Le même jour, elle est contactée par l’inspection des fraudes, qui lui annonce que son identité a été usurpée : "ils m’ont demandé de fournir tous les documents que j’avais en ma possession permettant de prouver mon identité", explique la jeune femme, ce qu’elle fait une semaine plus tard.



Morgane est très inquiète. Elle n’est plus prise en charge par la sécurité sociale, et n’a plus de pièce d’identité valide : sa dernière demande de carte nationale d’identité, qui remonte au mois de novembre dernier, est également refusée suite à l’usurpation. Elle décide alors de porter plainte.



Mais à Malartic, les agents refusent de prendre sa déposition " faute de preuves " raconte la jeune femme. Il lui faudra retourner au commissariat la semaine suivante, et insister, attestation de la CGSS en main, pour être enfin reçue par les policiers.



Une suspecte d’origine étrangère



La semaine dernière, un inspecteur l’appelle enfin pour prendre une nouvelle déposition. Mais cette fois, Morgane pense en savoir un peu plus sur la mystérieuse personne qui s’est attribué son identité.



En regardant attentivement les documents fournis par la CGSS, les proches de Morgane reconnaissent l’adresse métropolitaine où a été envoyée la nouvelle carte vitale : elle correspond au domicile d’une connaissance de sa mère.



"J’ai également pu retrouver la photo d’identité utilisée pour faire cette nouvelle carte vitale, c’est là que j’ai reconnu la nièce de cette connaissance" .



La Dionysienne soupçonne alors cette nièce d’origine étrangère d’avoir usurpé son identité afin de pouvoir rester sur le territoire Français. Selon ses informations, elle aurait réussi à obtenir l’acte de naissance de Morgane sur internet, et se serait alors inscrite dans une université en région parisienne, où elle aurait en plus bénéficié d’une bourse pour compléter ses études.



"Une personne de la famille de cette jeune femme est soupçonnée d’avoir arrangé l’installation de Mauriciens en France métropolitaine de façon illégale il y a plusieurs années", ajoute Morgane.



Des éléments d’information qu’elle n’hésite pas à fournir à l’inspecteur. Lui-même encourage la Dionysienne et sa famille à poursuivre leur petite enquête, d’autant que la tante de cette mystérieuse nièce aurait récemment contacté la famille de Morgane, pour demander des informations très précises sur un de ses cousins : date de naissance, lieu de naissance, taille etc.