▶️ Une étonnante recette de rougail tomate "version minceur"

3. Choupette le 11/10/2019 11:23



"LA rougaïl" ???



D'où elle sort ça ?!



De l'aïl (ah, quand même), de la fleur de sel (sinon, c'est nul), un oignon nouveau (on n'sait pas trop pourquoi nouveau). Du gingembre, attention, celui avec lequel on embaumait les morts (très efficace) ... .



Comme on disait, quand on ne sait pas, on invente. Surtout, n'importe quoi.



Un jour, cette dame a témoigné dans une émission de Morandini des maltraitances dont elle était victime étant petite. A arracher des larmes à une pierre.



Eh bien, devant cette hérésie sur notre rougaïl, je me demande quelle est la part de vérité dans ce qu'elle a raconté. C'est très perturbant.



Qu'elle oublie la cuisine réunionnaise. Elle est juste là comme déco.