▶️ Valérie Gauvin inscrit son premier but en coupe du monde

Le 13/06/2019 | Par Zinfos974 | Lu 919

La France affrontait la Norvège mercredi soir à Nice, pour ce qui s'apparentait au choc du groupe A de la Coupe du Monde féminine de football.



La Réunionnaise Valérie Gauvin a ouvert le score en faveur des Bleues à la 46e minute. L​'attaquante de Montpellier a été à la réception d'un centre d'Amel Majri. Un centre que Valérie Gauvin a repris du gauche sans contrôle, battant la gardienne norvégienne sur une frappe au sol depuis le centre de la surface.



Remplaçante lors du match d'ouverture gagné contre la Corée du Sud (4-0), pour avoir été en retard à l'entraînement, Valérie Gauvin a retrouvé sa place de titulaire face à la Norvège ce mercredi, pour le deuxième match de l'équipe de France dans sa Coupe du monde.



L'autre attaquante des Bleues, Eugénie Le Sommer, a transformé le pénalty de la victoire à la 72ème minute. La France a remporté ce match 2 à 1 et peut attendre sereinement le 3ème et dernier match de groupe puisque la qualification pour le second tour est quasiment acquise.