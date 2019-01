▶️ Vigicrues: Bientôt un système d'alertes en temps réel ouvert au grand public

Le 16/01/2019

La vigilance crues est basée sur une échelle à quatre couleurs. "Quand c'est vert, il n'y a pas de vigilance particulière à avoir, (...) quand on passe au niveau jaune, on risque d'avoir des radiers inondés, des îlets coupés, c'est surtout un message de prudence par rapport aux activités de plein air, car s'il continue à pleuvoir, là ça risque d'être dangereux. Si ça continue à monter, on atteint alors le niveau supérieur orange, avec des débordements qui pourraient impacter certaines habitations et peut-être nécessiter des évacuations préventives. Et si ça continue et que l'on est face à une crue majeure, là c'est vraiment une mise en danger des biens et des personnes", nous explique Isabelle Rochet, chef de la cellule de veille hydrologique à la DEAL.



Elle tient également à bien différencier les niveaux vert et jaune, qui sont des vigilances pour attirer l'attention des usagers sur d'éventuels dangers et les niveaux orange et rouge, qui eux sont des alertes, déclenchées par le Préfet de La Réunion.



Le système d'alertes crues de l'Etat concerne 17 bassins versants considérés comme les plus dangereux de l'île, ce qui correspond à une trentaine de stations au total. La hauteur d'eau est mesurée en continue, avec des points automatiques réalisés toutes les cinq minutes.