▶️ Yann Deschaud, coiffeur pour Fashion Show, conseille les apprentis de La Réunion

Le 06/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 194

Mercredi 8 mai, un jour férié pour un grand nombre d'entre nous, mais pas pour les neuf apprentis coiffeurs qui s'apprêtent à passer le concours régional MAF (Meilleur Apprenti Français).



Le concours se déroulera à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis. Les élèves devront faire leurs preuves au cours de trois épreuves. Celui qui obtiendra la meilleure note, la médaille d'or, pourra alors représenter La Réunion au niveau national.



A J-2, les apprentis sont sur le qui-vive et tentent de fignoler les derniers détails. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un grand nom de la mode: Yann Deschaud. Le CFA des Métiers d'Art a profité de la présence de ce jeune coiffeur parisien de 23 ans, à l'occasion du "Fashion Exclusive 2019" de vendredi, pour l'inviter à aiguiller et donner quelques tuyaux à ses élèves.



"C'est un bon moyen de mettre en avant l'apprentissage, le métier de coiffeur et surtout nos jeunes", confie Bernard Picardo, Président de la Chambre de métiers.



"C'est rassurant, j'ai déjà un avis sur le chignon que j'ai fait, j'ai appris de nouvelles techniques, des petites astuces, j'ai eu des conseils et franchement ça remonte le moral, (...) et j'aimerais faire passer le message que quand on veut, on peut", confie Chloé, une apprentie coiffeuse.

Après avoir passé un CAP et BP coiffure, l'invité d'honneur a souhaité se spécialiser dans l'univers de la mode. Il est désormais "coiffeur studio" en freelance, spécialisé en fashion show et magazine de mode. Il a travaillé pour les plus grands, comme Jean-Paul Gaultier, Hermès ou encore Vogue. Il a beaucoup appris au cours de ses voyages, et compte bien compléter ses connaissances ces prochaines années à travers d'autres voyages.



"C'est un métier qui se fait avec passion, (...) à La Réunion, il y a plusieurs types de cheveux et c'est une qualité, on manque de ça en France, c'est ce qui fait un bon coiffeur, de se débrouiller sur n'importe quel type de cheveux", confie notamment Yann Deschaud.