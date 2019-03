▶️ ZI Trois Mares : Des déchets organiques s'écoulent dans une ravine

Le 01/03/2019 | Par PB | Lu 646

Christian Dijoux et sa famille ne savent pas d’où provient exactement cet écoulement ni sa composition mais une chose est sûre, les eaux usées qui se déversent dans la ravine, à côté de chez eux, sont source de désagréments. De la buse censée évacuer les eaux pluviales de la ZI de Trois Mares, s’échappe en continu une eau noirâtre qui s’écoule et stagne en bassins d’eau écumeuse filant dans la ravine. Et il y a l’odeur nauséabonde aussi, "encore plus forte en cette période de forte chaleur", explique Christian Dijoux. Sans compter les risques sanitaires: "un nid pour les moustiques et les rats", ajoute sa soeur. Avec le développement de la zone industrielle, les rejets se sont faits plus importants.



"Cela fait plus d’un an et demi que des déchets organiques sont déversés contre toute règle de salubrité publique". "Devant le danger que représentent ces déchets pleins de pourriture qui ne sont pas sans véhiculer la propagation de la leptospirose et de la dengue, nous avons donc contacté la police municipale de Saint-Pierre et de Le Tampon, la préfecture et la CASUD", précise Christian Dijoux.



Mardi, des représentants des différentes collectivités se sont déplacés, "pour certains très en retard sur l’heure de rendez-vous fixé", tient à exprimer Christian Dijoux. Depuis, l’homme d’une cinquantaine d’années est toujours dans l’expectative.



Un diagnostic et un signalement ont été effectués l’année dernière par l’intercommunalité. L’identité du pollueur reste pour le moment inconnue. Suite à la réunion de mardi, les services de la mairie, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, ont procédé à un nouveau diagnostic. "Les analyses sont en cours pour identifier la source. Le problème sera traité conjointement par les deux collectivités". Une fois le pollueur mis en demeure, il aura 15 jours pour réaliser les travaux. Au delà, la CASUD, en vertu des règles de la salubrité publique, engagera des travaux au frais du pollueur.