▶️25 ans plus tard, les adolescents violeurs condamnés pour avoir abusé de jeunes voisins

25 ans plus tard, les adolescents violeurs condamnés pour avoir abusé de jeunes voisins

Le 21/02/2019 | Par Charline Bakowski

Trois frères sont jugés pour avoir commis des abus sexuels sur des enfants de la famille voisine.



Les faits se sont déroulés à Saint-Leu dans les années 90, de 1991 à 1997.



Les frères étaient âgés de 15 ans à l'époque, alors que les cinq voisins n'avaient, quant à eux, que 6 et 9 ans.



Malgré le caractère répétitif de ces viols, les parents respectifs n'auraient rien remarqué.



Ce n'est que lors d'une dispute familiale, que l'aîné des victimes a osé tout révélé et porter plainte.



Les actes sexuels décrits pas les victimes sont confirmés par les accusés.



L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire depuis 2017. Quant aux deux autres, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.



Aujourd'hui, alors qu'ils ont tous plus du double de leur âge à l'époque, la justice va tenter de rétablir la vérité.



Après trois jours d'assises le verdict est tombé pour ces anciens enfants, aujourd'hui tous âgés de plus de 30 ans. Le premier, déjà en prison, écope de 4 ans de prison dont 1 avec sursis. Les deux autres écopent respectivement de quatre ans avec sursis et d'un an avec sursis. L'acquittement a été prononcé concernant le viol de l'une des voisines.



