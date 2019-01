▶️Artisanat : 600 entreprises en plus au 1er janvier

Le 17/01/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 153

La chambre de métiers et de l’artisanat de Le Réunion fait le bilan de l’année 2018 lors des voeux exprimés à la presse. Une année mitigée pour son président Bernard Picardo, avec d’une part les difficultés liées à la crise des gilets jaunes, et d’autre part une augmentation encourageante du nombre d’entreprises créées : +3,6% l’année dernière.

Plusieurs moments forts ont marqué l’année 2018 pour la Chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion (CMA). Avec notamment l’anniversaire de la chambre, qui célébrait ses 50 ans d’existence. Elle est d’ailleurs la première chambre de métiers à voir le jour dans l’histoire des outre-mer en 1968.Durant l’année qui vient de s’écouler, la Chambre a également reçu la visite de deux ministres : Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a assisté à l’inauguration de la CMA mobile; et Murielle Penicaud, ministre du Travail, s’est rendue au centre de formation de la chambre.Plus récemment c’est bien sûr le mouvement des gilets jaunes et ses complications qui ont marqué la fin d’année. La CMA a notamment sollicité le "fond de calamité" du conseil des chambres de métiers, pour venir en aide aux entreprises victimes de vandalisme.Cette année, la CMA continue de développer ses outils numériques, à travers différentes applications notamment. Le site " reparer.re " par exemple, qui réunit plus de 200 artisans proposant des services de réparation, devrait bientôt exister sous forme d’application pour smartphone.L’antenne mobile de la Chambre de métiers devrait cette année parcourir encore plus de communes et de quartiers.Les premiers décrets de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sont en application depuis la mi-décembre. Cette réforme continue un vrai challenge pour la chambre de métiers qui souhaite continuer de développer la formation, et de mettre en adéquation les besoins des jeunes et des chefs d’entreprises dans le cadre de la formation continue.