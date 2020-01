▶️Bagarre à Miel Vert: Le jeune homme grièvement blessé est décédé

Le 13/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 9198

La 37e édition de Miel Vert s’est hier terminée par un drame. Le jeune homme d’une vingtaine d’années grièvement blessé est décédé tôt ce matin.Hier soir vers 23h30, selon les premiers éléments, une bagarre a éclaté dans les allées de la manifestation, près des auto-tamponneuses, entre un jeune homme et un groupe de 5 à 6 personnes. Pris à partie par une bande de jeunes à l'intérieur de la fête, il a décidé de rentrer chez lui à pied afin de se munir d'un couteau. Habitant à proximité, il est revenu et s'en est pris à ses adversaires. Deux individus ont été blessés. En arrêt cardio-ventilatoire, le jeune homme d'une vingtaine d'années a été transféré au CHU Sud où il est mort. L’autre homme ne souffre que de légères blessures.L’individu qui a porté les coups a été placé en garde à vue.Ulrich, forain à Miel Vert, témoigne ce matin : "Nous n'avons pas vu grand-chose, juste un effet de foule et la sécurité qui s'est déplacée à vive allure. Les services de sécurité étaient là, les pompiers et la gendarmerie pour sécuriser le périmètre. Ce matin, on a appris la mauvaise nouvelle comme tout le monde, nous faisons un démontage dans la tristesse. Depuis plusieurs années, la sécurité est renforcée, il y a de gros moyens de sécurité au Miel Vert, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de préméditer un acte".Chez les forains, après 10 jours de manifestation, c'est le choc. Hier, "nous avons fait notre plus grosse journée malheureusement, elle s'est terminée par un drame", déplorent-ils ce lundi matin affairés à ranger. "Cette édition s'était pourtant bien déroulée", commentent-ils. "Aucun incident grave jusqu'à la dernière minute hier soir".Un dispositif de sécurité avait été déployé durant la manifestation aux entrées et à l'intérieur de la fête.L'identification criminelle était sur les lieux ce lundi matin dans les allées de Miel Vert et dans l'intersection de la rue des Pommiers et la rue des Rubis là où le jeune homme s'est effondré.