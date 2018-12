▶️Jacques Écormier : "Cilida devrait passer au plus proche à plus de 300 km"

Le 21/12/2018 | Par A.D-R.L | Lu 3888

Jacques Écormier, chef prévisionniste à Météo France, fait le point sur le cyclone Cilida et sur le temps qui concernera La Réunion au cours des prochaines heures. La Réunion est en pré-alerte cyclonique depuis 18h ce jeudi. Cilida devrait passer dans les jours prochains "au plus proche de La Réunion à plus de 300 km", indique Jacques Écormier.Selon les prévisions, "l'impact pour La Réunion sera le vent, un épisode pluvieux qui débutera en cours de la nuit prochaine ou en début de matinée de samedi, qui va durer 18 à 24 heures. Un épisode pluvieux qui n'a rien d'important mais de la pluie qui arrive après une période de 15 jours quasiment sans pluie sur le nord et l'Est de La Réunion".La houle fait par ailleurs son arrivée - avec un bulletin de vigilance en vigueur à compter de 20h ce vendredi - le pic est attendu pour samedi matin "avec des vagues maximales de 5 mètres"."Le temps va s'améliorer nettement en matinée de dimanche", analyse Jacques Écormier. Pour le réveillon de Noël, "le cyclone sera très loin de La Réunion". "Le beau temps va revenir pour les fêtes de fin d'année", conclut-il.