▶️Le CRA devient le "Centre de Sécurité Requins"

Le 05/10/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 395

Au terme des 3 premières années d’activité du centre de ressources et d’appui pour la réduction du risque requin (CRA), le président du conseil d’administration, Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul, a présenté le bilan et les perspectives du centre. Willy Cail, nouveau directeur du CRA, a été présenté lors de cette conférence. L'occasion également d'introduire la nouvelle identité du centre.



"Des choses sont faites, mais on le fait pas suffisamment savoir", explique en préambule Olivier Tainturier. Il parle de "syndrome de forteresse assiégée", en évoquant le manque de communication du CRA. Dorénavant, un point sera fait fait trimestriellement sur la base du triptyque suivant: Informer, communiquer, éduquer. Il également prévu l'élaboration d'une mallette pédagogique.



Le président du conseil d’administration du CRA, Olivier Tainturier, a fixé les axes de travail qui vont être développés. Le premier, concerne les "Priorités" du CRA : Sauver des vies humaines ainsi que developper et tester l'utilisation des EPI (Équipements Individuels de Protections) et des filets anti-requins. Olivier Tainturier a également insisté sur l'importance de travailler dans un esprit de consensus avec un objectif commun. "Le requin a toujours été présent, mais nous devons retrouver un accès à l'océan. Si nous ne voulons pas que nos enfants se fassent manger, arrêtons de nous manger entre nous", insiste t-il.



Aucune évolution de l'arrêté prévue



Le CRA va aussi changer de d'identité pour se nommer le "Centre de Sécurité Requins". Le statut va évoluer en 2020 pour devenir Un Groupement d'Interêt Public, qui permettra une sécurisation juridique et financière. Pour autant, le président du conseil d’administration du CRA, Olivier Tainturier, a été très clair. Il n'est pas prévu pour le moment d'une évolution de l'arrêté et l'autorisation d'une mise à l'eau n'est pas à l'ordre du jour.



Le 22 octobre prochain, l'application DORSAL sera disponible afin de permettre aux utilisateurs de mettre en ligne des informations sur la présence de requins. La livraison d'une mallette pédagogique est prévue, avec une mise à disposition dans les 6 prochains mois.