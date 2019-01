▶️Le Tampon : "Solidarité et vigilance" des voisins pour lutter contre la délinquance

Le 15/01/2019 | Par PB | Lu 268

Il ne s’agit "pas de donner aux habitants le pouvoir de police" mais "de faire tout simplement preuve de civisme", rassure le chef d’escadron Nicolas Imbert, commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre. Après l’Etang-Salé en octobre dernier, Le Tampon a signé ce mardi un protocole de "participation citoyenne". Un dispositif anciennement appelé "voisins vigilants" décrié par ses détracteurs pour ses limites floues entre délation et information. Le commandant insiste, "il n’y a pas de transfert de compétences" mais, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, "tout simplement signaler, faire remonter des informations pour une plus grande réactivité sur le terrain".



L’objectif est "d’encourager la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier". "Un élément en plus que nous apportons à la paix sociale", indique le maire André Thien Ah Koon.



Le quartier résidentiel du Dassy, à la limite entre Le Tampon et St-Pierre, a été choisi comme site pilote dans la commune, touché par une série de cambriolages il y a quelques années. Le dispositif a été présenté et expliqué aux habitants dès décembre 2017.



Habitants du quartier, élus et forces de l’ordre sont ici associés à la protection de leur environnement, contre les vols et les cambriolages. Par "la participation citoyenne", il est également question de renforcer la proximité entre la gendarmerie et la population mais aussi de "générer des solidarités de voisinage". Pour les référents citoyens, à l’image de Brigitte M’Caza et Robert Bertrand, qui ont pour mission de relayer les conseils auprès des autres habitants du quartier et signaler les comportements suspects, un moyen de "réduire la délinquance dans le quartier".