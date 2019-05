▶️Le chauffard ivre qui a rendu le boxeur Morvan Felix lourdement handicapé est jugé ce mardi

Le 28/05/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 5620

Le 8 décembre 2018, aux alentours de 2h du matin, un grave accident de la circulation allait sceller le triste sort de Morvan Felix, médaillé d'or de boxe aux Jeux des Îles dans la catégorie des 69 kg. Alors qu'il rentre d'un mariage à Sainte-Marie en compagnie de sa petite amie Félicia, sa BMW est percutée de plein fouet par un chauffard qui circule à contresens sur la route des Tamarins. Le chauffard, fortement alcoolisé, circule sur la voie de gauche à contresens. Une voie dans laquelle Morvan effectue à ce moment-là un dépassement. La Clio du chauffard alcoolisé et à contresens percute le véhicule de ce jeune espoir de la boxe à hauteur de Fleurimont. La collision fait quatre blessés dont deux très graves. Quatre fois champion de La Réunion, Morvan est désormais en fauteuil roulant