▶️Le procès pour banqueroute du groupe Apavou renvoyé au 14 octobre

Le procès pour banqueroute du groupe Apavou renvoyé au 14 octobre

Le 25/05/2019

Le nouveau volet judiciaire qui attend Armand Apavou et son groupe n'a pas eu lieu ce 24 mai. La faute à un renvoi qui a été prononcé ce matin devant le TGI de Saint-Denis.



Le magnat de l'immobilier et ses avocats sont en tout cas attendus devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans le cadre de la procédure de banqueroute déposée par les liquidateurs du groupe immobilier, Maîtres Back et Hirou.



Ces derniers veulent faire la lumière sur les 35 années de crédits accordés par le Crédit foncier au groupe réunionnais. Armand Apavou est soupçonné d'avoir augmenté de manière frauduleuse le passif ayant mené son groupe à la banqueroute.



Les deux autres prévenus qui devaient être jugés ce matin sont la Compagnie de financement foncier et le Crédit foncier de France, accusés de complicité de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif du débiteur.