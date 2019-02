▶️Les 64 migrants sri-lankais ont quitté le sol réunionnais sous étroite surveillance

Commentaires (45)

1. Manu le 14/02/2019 06:28

Merci .Ouff .

2. Beber974 le 14/02/2019 06:44

Bon voyage et ne revenez plus ! Ici, l'ile est petite et saturée. Qui plus est, la vie est chère et il n'y a pas de boulot pour tour le monde. Je vous souhaite à tous une vie meilleure dans votre pays natal même si les conditions vs paraissent diffic

3. c'est pas fini le 14/02/2019 06:53

J'espère qu'on apprendra dans quelles circonstances réelles ils sont arrivés chez nous

et puis les passeurs trafiquants vont pouvoir continuer impunément leur bizness ?

4. Hypocrites le 14/02/2019 07:21

Commentaires haineux dans 3,2,1.... Ça n' a aucune compassion pour le malheur des autres par contre ça chiale toute la journée sur freedom et ça s'étonne que personne ne les aides. A vomir...

5. MôveLang le 14/02/2019 07:52

À part le voyage aller, ils ont eu des vacances tous frais payés, même le billets retour payé, en classe affaire et 1200 euros d'argent de poche pour acheter des cadeaux en duty créé pour la famille.

Les gros gagnants sont les avocats

6. ziskakan974 le 14/02/2019 07:59

Il fallait faire vite et libérer la place pour les 110 futurs arrivants qui sont en escale à Maurice ils ne peuvent pas rester longtemps, là bas, le séjour est payant même les avocats

7. samebotte le 14/02/2019 08:06

En attendant les suivants, et combien ça nous coûte tout ça?

8. zorro le 14/02/2019 08:41

Fraaaance, terre d'asile!

Vive l'hospitalité Réunionnaise!

9. Jp POPAUL54 le 14/02/2019 08:41

Le voyage recommence ici !!

10. petitlu le 14/02/2019 06:01

Cela doit coûter cher de les rapatrier mais c’est la meilleure solution sinon ils seront des milliers à venir sur notre île.

11. Hardcore le 14/02/2019 09:25

Bravo le capitalisme a encore frappé.

12. Hardcore le 14/02/2019 09:27

On voit que zinfos modernise son site web pour moins de liberté en ce moment. Il est devenu impossible de garder son anonymat sinon impossible d utiliser le site. Pourquoi ???

13. Tristan Lefebvre le 14/02/2019 10:14

Les fachos à l'échafaud

14. almuba le 14/02/2019 10:29

A Hypocrites.

Vous devriez vous porter volontaire pour en accueillir chez vous.

15. cheche le 14/02/2019 10:38

Air Austral fera t'il cadeau sur requisition des billets d'avion ALLER/RETOUR de l'escorte policiere? pas sûr...mais je trouve que 68 flics pour escorter 66 migrants qui ne sont pas des terroristes ça fait beaucoup,10 flics auraient suffit...mais voilà c'est la regle sinon le commandant de bord refuse de prendre à bord ces migrants...

16. Manapany boy le 14/02/2019 10:41

Bye bye les clandestins !

17. Titik le 14/02/2019 10:44

Que font-ils devenir arrivé las-ba?

Emprisonné? Torturé? Tuer ? Assassiner?

Quand je vois des commentaires genre ' ouf ' comme si ces gens la empechent les reunionnais de vivre pff....

18. cmoin le 14/02/2019 11:08

Tant mieux!

19. CRAMILION monique le 14/02/2019 11:20

Les commentaires sont à gerber, comme d'habitude ...

20. Hypocrites le 14/02/2019 11:23

A almuda

Ta mère doit être fier de toi.

21. lo rhumlépabonméliboikammême le 14/02/2019 11:44

@ poste 4 rien d'haineux arrêtez de jouer à la marie bon cœur quel avenir pour eux ici ? 150000 chômeurs et 10000 dossiers en attentes chez les bailleurs sociaux, si vous avez une bonne idée nous sommes preneurs faîtes vous connaître au lieu de baver et de crier au loup être humain c'est savoir dire non aussi, moi je suis pour la dignité du travail et un toit pour tous. .

22. Zourit le 14/02/2019 12:13

Test de message

23. Verblanc le 14/02/2019 13:03

Vous avez pris la meilleure des decisions pour notre ile. Nos politiques et les gilets jaune ont ete silencieux. Le gouvernement devrait mener son enquete du cote de l''ile maurice. Ils y sont nombreux a y travailler sous contrat

24. Choupette le 14/02/2019 13:05

On pouvait mal d'entendre des propos racistes, vu que le commentateur on l'entend à peine ... .



La prochaine fois, c'est avant qu'ils n'entrent dans les eaux territoriales qu'il faudra les stopper; parce que ça coûte un pont aux contribuables ces histoires-là.

Merci à la Marine nationale d'y veiller.

25. MT CRISTO le 14/02/2019 13:14

Tous ces frais pour des gens qui auraient reprendre leur bateau ; le gouvernement actuel est très généreux avec ces pseudo migrants et néglige les retraités

26. olive le 14/02/2019 13:26

ce sont les 68 policiers qui doivent être contents !!! merci aux gilets jaunes, grâce à eux, il y a les policiers qui permettent de raccompagner tout ce petit monde chez eux.



On ne peut pas organiser ce genre de voyages vers Moroni ?

ça ferait du bien à la Réunion : moins de cas sociaux, moins de délinquances, moins de nuisances tout simplement.

27. Le lépeux le 14/02/2019 13:28

La France ne saurait etre terre d'accueil .Elle a au contraire un lourd passé colonial-Elle s'était implanté partout et pour le pire .Et ,quand elle eut pris bien conscience de ses crimes elle décolonisa à la hate . En tant qu"état avisé elle ne peut accepter de se faire coloniser par toute la misère du monde . Les srilankais vont retrouver leur famille abandonnée et c'est tant mieux....

28. Bel avertissement aux prochains ! le 14/02/2019 13:32

Bel échec du capitalisme pervers avec ses trafics dont celui de la main d'oeuvre clandestine ! Belle victoire du droit respectant les procédures des migrations légales !!

29. yes or no le 14/02/2019 14:19

Les avocats risquent de porter plainte pour maltraitance aux passagers car ces derniers n'ont pas eu droit à la passerelle d'embarquement climatisée et ont dû emprunter l'escalier mobile par cette chaleur matinale. Dur dur d'être migrant !

30. Rhum Quina le 14/02/2019 14:24

@ 7.Posté par samebotte le 14/02/2019 08:06



« En attendant les suivants, et combien ça nous coûte tout ça? »



Que la signature par Macron du traité de Marrakech... l'insignifiant µ président qui fait son bonheur de la détresse des français.

31. Ti Tangue zilé zone le 14/02/2019 14:25

Et le bateau ?

32. Hardcore le 14/02/2019 14:50

@28: le capitalisme n'est pas défaillant ni pervers, il fonctionne exactement comme il est prévu qu il le fasse. Justice deux vitesses !!!

33. chavez le 14/02/2019 15:01

28.Posté par Bel avertissement aux prochains ! mais un soulagement et la joie pour des milliers de citoyens dommage qu il n y ait pas eu de place pour toi dans l avion !!!!!!!

34. TiLouis le 14/02/2019 15:07

Bon, tous les faux-culs racistes sont contents. Ils vont pouvoir oublier les Sri-Lankais qui les ont empêcher de dormir et se consacrer de nouveaux aux Métros et aux Comoriens/Mahorais qui volent leurs emplois et leurs revenus d'assistanat...

35. @ 4 hypocrites le 14/02/2019 15:48

Il y a combien de ces immigrés chez vous ?

Zéro je suppose, très facile d''être généreux avec l''argent des autres ! Quel est votre intérêt, des coreligionnaires ?

Je suppose aussi que vous êtes de ceux qui crient zoreys dehors, je me trompe ?

36. Radinasse le 14/02/2019 15:55

64 que multiplie 2000 € de refus de droit d'asile ....



oui oui ! ils peuvent prétendre à cette allocation ....



source : service public.fr

37. La gitane le 14/02/2019 15:57

@ post 13 et 19



le jour où vous paierez des zimpots vous ravalerez votre vomi !

38. Ti-Tang le 14/02/2019 16:07

Saine réaction qui devrait décourager les autres candidats à emprunter le même chemin .

Quant à tous ces compassionnels cœur saignant qui s'accrochent à eux pour se donner bonne conscience ( n'a poin la mizèr autour vot case ? ) mais ne voudraient pas en prendre un seul sous leur toit : je vous fais un bars d'honneur ! Ne vous fatiguez pas à répondre .

39. TICOQ le 14/02/2019 16:37

Le pognon de dingue que ça doit nous coûter ces conneries, surtout si on les fait encore rentrer en classe Austral.....

40. TICOQ le 14/02/2019 16:43

Je connais bon nombre de réunionnais qui reviennent au pays avec un bagage professionnel et des comptétences de ouf. Pourtant, souvent il n'ont ni logementi ni boulot. Dans ces conditions, l'accueil légendaire du réuniionnais a des limites.

41. Le lépeux le 14/02/2019 17:01

Cramillon monique : vous pouvez gerber sur vous mais pas sur les autres qui ont ,eux , un esprit sain .

42. abdk le 14/02/2019 17:53

S' occuper des vraies causes qui créer ces mouvements que même eux ne veulent pas dans l'absolue . La finance, les banques , la loi 73 qui endette la France et surtout qui la soumet. La FrançAfrique, les traités de libre échange bref c'est vrai que les voir repartir va nous permettre de ne pas s'appauvrir encore plus C'EST SÜRE

43. LBB le 14/02/2019 17:53

Sage, ferme et rapide décision de la part des autorités.

Maintenant nous attendons les 2, 3, 5, 10 prochains bateaux qui devraient prochainement arriver.....en attente à Maurice peut-être ?

Quid des 62 ou 65 autres migrants qui sont arrivés en décembre et qui n'ont aucune vocation à rester à La Réunion. Qu'en est-il de leur situation ?

Nous sommes en droit d'être informés....pourquoi ce silence de la part du Préfet et des médias.....

44. Joseph le 14/02/2019 18:03

Le Sri-Lanka anciennement Ceylan, ex colonie Britannique, ils ont demandé leur indépendance, comme les Algériens, Les Malgaches, Les Comoriens, ils sont à présent légitimement chez eux là bas, pourquoi veulent-ils nous coloniser ?