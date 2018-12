Commentaires (10)

1. Tipoudroux le 23/12/2018 16:41

Pas de pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'acheter, j'ai honte de voir cette société de consommation, où les gens agissent comme des sauvages du coup c'est un véritable cercle vicieux, les grandes enseignes se rattrapent sur ces imbéciles qui ne sont mêmes pas conscients de leur misère intellectuelle, c'est dégoutant, vive la Réunion longtemps.

2. neandertal le 23/12/2018 16:50

Quelle honte!!! Et ca se dit pauvre et sans un sou dès la moitié du moi!!! Par conte on est obèse et inculte!

3. zourite le 23/12/2018 16:51

soit disant la crise tant ke néna pou mette mette ali apres na pu i pleur consomme même enrechie bien zot commandeur

4. blacksun le 23/12/2018 16:57

Noël est devenu la grande bouffe !

5. hug le 23/12/2018 16:57

pauvre France mais ou va t ont



6. Joseph le 23/12/2018 17:00

Nu fé pitié, nu lé misèr, nu na pwin la monè...



Tas de consommateurs invétérés et irréfléchis !

7. Fidol Castre le 23/12/2018 17:07

Voilà pourquoi le mouvement Gilets Jaunes n'a pas été pris au sérieux et est mort dans l'oeuf : le réunionnais est un amoureux (un grand macro) de la grande distribution et des monopoles.



Réservez déjà vos places le 25 chez SOS Médecins et aux urgences du CHU.



Je me souviens que mon médecin généraliste fermait son cabinet avant les fêtes de décembre et ne revenait qu'en Janvier. Il ne voulait pas cautionner l'orgie des porcs.

8. dieu donné ! le 23/12/2018 17:11

là il n y a plus de gilets jaunes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9. tc le 23/12/2018 17:11

les dirigeants des grandes surfaces doivent bien rigoler en voyant ça.... du genre " vous manifestez contre la vie chère mais vous continuez quand même de faire les moutons dans nos structures "... si toute la population ne s'unit pas dans des moments comme ce genre de promos débiles, alors on pourra toujours courir après les baisses de prix... ils continueront à nous la mettre bien profonde... boycottons!!!!!!