▶️Pique-nique avec Macron: "Mon cœur pleure", confie un agriculteur inquiet pour l'avenir

Pique-nique avec Macron: "Mon cœur pleure", confie un agriculteur inquiet pour l'avenir

Le 25/10/2019

Si le pique-nique péi vise à faire découvrir au président les produits de notre terroir, pour certains, cette rencontre a un goût amer.



"Ce que j'ai envie de lui dire, c'est "devant vous j'ai un sourire mais dans mon cœur ça pleure". Parce que je fais beaucoup de canne, et dans la canne je ne pense plus qu'il y aura un avenir", confie M. Aniel, membre de la FDSEA.



"Et puis les letchis et les mangues qu'on ne pourra pas envoyer en France, alors que nous on fait venir ce qui est en dehors pour ramener ici, je ne suis pas d'accord. Je n'attends rien de lui", ajoute l'agriculture venu de Bellemène.



Charlotte Molina sur place