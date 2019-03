▶️Pneus, batteries, véhicules à l'abandon...L'état du garage communal du Tampon dénoncé par un ex-employé

Le 06/03/2019

Un garage municipal où croupissent des voitures et du matériel. Les images ont été tournées sur le site de Terrain Fleury.



Tout commence par le ras-le-bol d'un employé municipal sous contrat pour quelques mois. Téléphone en main, l'agent déclenche la vidéo et commente le spectacle auquel il a droit depuis trois mois, dit-il, date de début de son contrat. En partance, l'agent s'en donne à coeur joie et dénonce l'état dans lequel le garage municipal est laissé.



Le garage situé en bordure de ravine, la végétation a commencé à reprendre ses droits. Les mauvaises herbes ont envahi les engins, les véhicules hors d’usage dorment également, des batteries à même le sol et un sol qui paraît d'ailleurs souillé par de l'huile de vidange. Se pose la question d’un site qui ne semble pas, sur le plan environnemental, répondre aux normes en vigueur.



"Ça fait des années que c'est là", déclare le vidéaste qui fait le parallèle entre le discours des collectivités et la réalité notamment en matière de lutte antivectorielle, alors que nous devons faire face à une importante épidémie de dengue.



Contactée, la mairie s’insurge. "Les images ne montrent qu’une partie de l’ensemble du garage municipal et sont de parti pris". Sur les 12 000 m2 de surface du garage municipal, seuls les 800 m2 de l’atelier ont été filmés. Les 25 à 30 véhicules hors d’usage (VHU) font actuellement l’objet d’une procédure. Un appel d’offre a été lancé auprès des centres agrées.



Reste les flaques d’huiles usagées, batteries, déchets et autres matériels laissés à l’abandon.



"Le site a été nettoyé ce mardi matin. Nous avons demandé aux agents un effort d’organisation". Sept personnes travaillent dans cet atelier dans de bonnes conditions, assure la collectivité. "Un local se trouve à 50m de l’atelier avec un coin bureau, repas et des sanitaires, et cette partie n’apparait évidement pas à l’image", s’agace-t-on à la mairie qui déplore que ce genre de vidéo soit diffusé à quelques mois d’une campagne pour les municipales déjà bien avancée sur la commune.