▶️Prison Juliette Dodu: Une nouvelle expertise sur sa valeur historique

Prison Juliette Dodu: Une nouvelle expertise sur sa valeur historique

Le 17/01/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 479

C’est une décision qui ravive l’espoir de l’association Kartyé Lib Mémoire et Protection de l'Océan Indien qui se bat depuis plusieurs années pour la préservation de la prison Juliette Dodu à Saint-Denis.Suite au recours en annulation devant le tribunal administratif, l’association avait obtenu en janvier 2018 la suspension de l’arrêté municipal de démolition partielle de la prison. Un an plus tard, le tribunal décide qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer sur "le caractère historique et mémorial du patrimoine et l’impact qu’aurait la démolition du site", explique Me Fabrice Saubert, avocat de Kartyé Lib. Les juges ont donc ordonné la saisine d’un expert pour récolter les informations historiques nécessaires et décrire l’intérêt architectural, historique et mémorial de chaque bâtiment. "C’est une satisfaction incontestable", affirme Me Saubert.Mais ce n’était pas gagné. En novembre dernier , le rapporteur public avait émis l’avis que le projet de la mairie de démolition partielle de la prison pour y mettre des logements de la SHLMR devait simplement être régularisé. En effet, l’avis des Architectes des bâtiments de France n’avait pas été repris par la commune dans son dossier. Il aurait donc suffit de le rajouter en annexe.Un avis des architectes jugé "contradictoire" par Me Saubert : "Ils se disent favorables au projet mais affirment qu’il n’est pas conforme à l’Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine dans lequel il se trouve". Une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est une zone dans laquelle sont censés être protégés les bâtiments grâce à une autorisation délivrée seulement après un avis conforme des Architectes des bâtiments de France.Le tribunal administratif a donc préféré ordonner une nouvelle expertise. Un expert sera nommé dans les prochaines semaines et un rapport rendu dans un délai maximal de six mois.Rappelons néanmoins que la Maison Bénard, rue de Paris, qui se trouvait aussi dans l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a été démolie en 2017 à cause de manquements de la part de l’architecte des bâtiments de France en charge du dossier. Le risque de démolition de bâtiments historiques est donc toujours présent.Et les membres de Kartyé Lib l’ont bien en tête. Alors qu’ils mènent leur combat pour "sauver" la prison, ils préparent également une mobilisation pour la préservation de l’Église Saint-Thomas, rue Monseigneur De Beaumont, qui date du 19siècle. "L’île est assez jeune, affirme Prosper Eve, historien, et les biens patrimoniaux sont limités".