Commentaires (25)

1. jaco le 07/05/2019 11:32

SI LA MAIRIE DIT VRAI???????????? COMME DHABITUDE ET COMME TOUTES LES MAIRIES..... DE LA COM........

2. dodo le 07/05/2019 11:42

Gilbert ta ville n'est pas sale elle est pourrie et tu attends l'approche des prochaines elections pour venir te pavaner , pendant des années tu n'a rien fait et hop tu apparais en nous faisant croire que tu va régler çà d'un coup de baguette magique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3. Totoche le 07/05/2019 11:42

Réparez les poubelles en priorité!

4. Le Jacobin le 07/05/2019 11:46

Monsieur Maire,



Bonne initiative, pouvez vous appliquer les mêmes méthodes à ceux qui lâchent leurs papiers est autres dans la ville?



Euhhhhhhhhhhhhh il n'y a pas des élections en 2020?

5. dh le 07/05/2019 11:47

"...pourront être verbalisés..." c'est bien de le dire, mais le faire c'est mieux.

6. Le Jacobin le 07/05/2019 11:49

Opération ville propre !

Maire propre sans condamnation !

7. Lila le 07/05/2019 12:06

Enfin ! Bravo!

Mais 5 caméras seulement ? Déjà allée des Saphirs il y a au moins 3 dépôts sauvages !

Et concernant les encombrants il faut verbaliser ceux qui mettent leurs dépot n 'importe quand et non pas la veille du ramassage.

8. Choupette le 07/05/2019 12:14

On va déjà commencé par ceux qui ont les mains sales, puis ceux qui ont une sale mentalité, ensuite ceux qui salissent par leurs médisances, etc. ... .



Au boulot !

9. BHL le 07/05/2019 12:21

Le maire a enfin été guéri de son autisme aigu?! Youpi!

Alors il commencera par réparer les poubelles et à les remettre dans beaucoup d'endroit ou elle n'y sont plus!

Il fera assurer les relèves des poubelles 2 fois semaine minimum et 4 dans les lieux à forte influence!

Ensuite il verbalisera contre les dépôts sauvages qui sont légion!



Et dans un autre rayon, il pourra faire assurer la tonte des espaces plus régulièrement pour éviter que les racines des touffes de fatak descendent jusqu'à la nappe phréatique!...

10. Martine fait du tri le 07/05/2019 12:24

Enfin ça bosse !





11. Milles sabords le 07/05/2019 13:21

Bravo monsieur le maire!! Compte si nous en 2020!!

12. Fabrice le 07/05/2019 13:31

Il faudrait commencer par nettoyer la tête de la mairie !



Un boug que la fine fé la jole y devré pas pouvoir représente à li !

13. Françoise le 07/05/2019 13:35

Le maire de St-Denis me fait penser à celui du Tampon !



Les 2 ont déjà été condamnés, les ne travaillent que pour leur propres intérêts !



J'espère que les électeurs auront l'intelligence de choisir une autre personne ! Je sais, je suis utopique ! L'intelligence a été donnée à très peu de Dyonisien et encore moins aux Tamponnais !

J'ai honte d'être tamponnaise.

14. Modeste le 07/05/2019 13:54

quand même longs à la détente nos élus, depuis le temps que les médias en font état, ah oui c'est vrai les élections arrivent faut se bouger et donner l'impression à la population qu'on va régler les problèmes....pour après une fois réélus continuer à brasser de l'air, spécialité locale!

15. Laurent le 07/05/2019 14:36

n'a encore des kouyons en 2020 pour voter pour ce repris de justice ?

16. Justicier le 07/05/2019 14:45

C est intélorable d avoir laissé la ville pendant 5 ans dans un état de malpropreté lamentable.La propreté c est une des attributions essentielles

d une commune et non une question d opportunité électorale.A quoi ont servi les impôts locaux?

17. Justicier le 07/05/2019 14:54

(Suite justicier )

Intolérable! Carton rouge jusqu en 2020

18. Loulou le 07/05/2019 15:02

Ben ça c'est un maire à un an des élections commence à bosser.

19. Ken le 07/05/2019 15:04

Allez encore des amendes, tout les moyens sont bons pour ramasser de l'argent non pas pour la population mais pour sa poche leurs poches aux municipales

20. Fidol Castre le 07/05/2019 15:35

Ce serait bien d'avoir une tolérance zéro pour ceux qui font de la politique.

Déjà condamné pour corruption ? déjà incarcéré pour ce genre de fait ? --> tolérance zéro. Inéligibilité à vie.

21. Kifkif le 07/05/2019 15:43

L’écologie est devenu le prétexte fallacieux pour taxer sous couvert de la défense de l’environnement.

22. Christi le 07/05/2019 15:58

Comme d''habitude des detraqueurs , qui vienne critiquer, vous oui vous qui pavoiser , avez vous fait quelques la moindre chose pour que la ville soit propre . C''est triste ,un maire qui bosse et qui veut du bien pour sa ville notre ville , et Vous

23. Christi le 07/05/2019 16:01

Le maire de Saint Denis Gilbert Annette est un Homme actif et réactif. Juste un petit mot à tous ces grandes geules , fermer là , vous êtes peut etreceux qui salissent notre ville ,afin de faire du mal au Maire au profit de la concurrence .

24. fonfon le 07/05/2019 16:02

cela fait des années que les mêmes personnes s'approprient et dégueulassent le front de mer et la piste cyclable de saint denis en toute impunité . La mairie est au courant mais laissent faire !!!! .

C'est une vrai porcherie le samedi et dimanche matin . Ces mêmes personnes se garent sur les pistes et n'acceptent pas les remarques les promeneurs et des cyclistes .

On verra si Mr le Maire fait vraiment respecter la réglementation .Je n'y crois pas trop et j'espère qu'il lira cet article