▶️Tortues blessées et tuées par des hélices de bateaux: "Il faut respecter certaines règles"

Ces dernières semaines, plusieurs cas de blessures et de mortalités de tortues ont été rapportés suite à des chocs avec des hélices de bateaux, rappelle Kélonia."En mer il y a aussi des mammifères marins et des tortues et il faut naviguer en respectant certaines règles", réagit le centre de soins avant de citer : "Toujours surveiller devant le bateau et rester vigilant, limiter sa vitesse à proximité des côtes".Les tortues ne doivent pas être approchées à moins de 50 mètres selon la Charte d'approche , rappelle le spot de prévention réalisé par Globice.