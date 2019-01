▶️Trou De Fer : Ils sautent depuis le sommet de la cascade !

Le 24/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 5244

Cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux a été vue plus de 48 000 fois. Et pour cause, l'enregistrement est des plus impressionnants : son peut y voir deux homme pratiquer le "Base jump" sur ce qui ressemble fortement au site de Trou de Fer.



Les deux amateurs de ce sport extrême sautent du haut de la falaise, là où commencent les cascades. Équipés de parachutes pour amortir l'atterrissage, ils font le plein de sensations fortes au coeur d'un paysage exceptionnel.



Du côté des commentaires, on peut lire l'étonnement des internautes, surpris par la très basse altitude à laquelle les deux basejumpers ont ouvert leurs parachutes. Nombreux demandent à voir l'intégralité de la vidéo pour s'assurer que l'atterrissage c'est bien passé.



La page facebook qui a partagé cette vidéo est celle d'une marque célèbre de wingsuit et autres parachutes, utilisés par ces sportifs extrêmes.



Ne tentez pas de reproduire cet exploit, le base jump nécessite une grande expérience du parachutisme traditionnel et reste réservé à une petite frange de pratiquants.