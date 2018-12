▶️Une quarantaine de lycéens manifestent devant le rectorat

Le 18/12/2018 | Par Charlotte Molina | Lu 849

Des lycéens sont à nouveau mobilisés ce matin pour protester contre le système d’admission post bac Parcoursup, mais également contre les réformes des lycées et du bac. Une grande partie d’entre eux a fait la route depuis Trois-Bassins. À leurs côtés, le syndicat d’enseignants FSU vient renforcer le mouvement.



Les manifestants souhaitent rencontrer le recteur pour faire remonter leurs revendications jusqu’au ministère, mais Vélayoudom Marimoutou aurait expliqué vouloir recevoir professeurs et lycéens séparément, ce que les manifestants refusent : "on veut que tout le monde soit ensemble pour pouvoir discuter, pour que tout le monde soit au courant", explique Manon Palassy, porte-parole des lycéens de Trois-Bassins.



Manon et ses camarades sont venus jusque dans le chef-lieu pour faire remonter leurs craintes : "on a vraiment l’impression que le gouvernement fait des économies sur nous, et qu’avec le temps l’éducation sera réservée aux élites".



Melody Fidelis, étudiante en première année d’histoire, vient soutenir les manifestants suite à sa propre expérience de Parcousup : "cette plateforme fait de la sélection, et c’est quelque chose que je trouve injuste, les études supérieures sont censées être ouvertes à tout le monde" ,explique-t-elle.



"Les mesures qui sont prévues dans l’éducation nationale et qui vont entrer en vigueur après Parcoursup ; la réforme des lycées, celle de la voie professionnelle, celle du bac, celle de l’orientation, toutes ces décisions là vont handicaper sérieusement l’égalité des chances de l’école", indique Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale du syndicat FSU. "Les lycéens ont toutes les raisons d’être inquiets et en colère, c’est pourquoi nous sommes là avec eux".