▶️Voltige: Le plein de sensations à 1 000m au dessus de Pierrefonds

Le 16/12/2019 | Par Prisca Bigot | Lu 395

Il a toujours eu la tête dans les nuages et installé à La Réunion depuis trois ans, Bruno Lechartier, ancien pilote de chasse dans l’armée française, veut partager sa passion de la voltige avec le plus grand nombre.

À bord de son "LRL01", Bruno Lechartier prend de la hauteur et effectue une première boucle (ou looping), un tombé sur 45°, un retour, un renversement, puis un tonneau ( une rotation de l’avion à 360°) ou encore un vol dos…les figures s’enchaînent entre 700 et 1000m d'altitude au-dessus de l’aéroport de Pierrefonds.



Installé à l’arrière, le pilote maîtrise avec dextérité son appareil. Le passager à l’avant, tête à l’air, en prend plein les yeux, mais surtout grâce aux indications et conseils avisés du pilote, profite d'un panel de sensations. Pour un vol de découverte, l’avion et ses passagers subissent de + 4 à - 2 "g". En plus de l’attitude, en fonction des figures, les sensations de tassement, d’apesanteur ou de projection sont au rendez-vous.