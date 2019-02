1. Kayam le 14/02/2019 18:08



Acte 1 : Regards qui fuient, qui se cherchent, qui se croisent, qui se soutiennent

Acte 2 (le meilleur) : Regards qui deviennent brûlants, qui sont éperdus, qui brillent

Acte 3 : Regards qui se défient, qui s'évitent, qui fusillent

Acte 4 : Regards noirs, qui lancent des éclairs



Acte 5 : Je ne peux plus le-la voir !

--------

Beaucoup sont lucides - autant les propos que le jeunes - C'est ne pas trop faire d'illusion en un amour éternel. La conception et la vision ne sont plus les mêmes comme du temps de nos grand-mères, de nos parents et même des parents que nous sommes !



Rabat-joie ? Non ! C'est une part de l'amour vue sous un angle réaliste et démontrée en combien de fois ?!



Sujet vaste quand il s'agit du sentiment qui touche le cœur.



Sinon, VIVE L'AMOUR !



Pour aujourd'hui j'ai choisi Lodèr lamour de Nathalie Natiembé :

https://www.youtube.com/watch?v=dUlfOri1wpA