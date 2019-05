📷 ▶️ Manif de l'intersyndicale: Les fonctionnaires dans la rue

BIEN JOUé les FAINEANTS 8 mai ferié , 9 mai greve, 10 mai "grippette" .. repos 5 jours ON paye ces faineants on a deja les gilets slips jaunes et blacks et les sri lankais et la NRL au fait QD le GVT va t il supprimer la sur remuneration ???

perso, rarement "pro manif de fonctionnaires" , certes Mais là , macron souhaite également diminuer les prérogatives des corps intermédiaires dans la fonction publique ............................ plus libéral tu meurs .......................... total soutien aux foncts , si ca continue , je me remets aux manifs !!!!!!!!! j'ai voté macron contre les mortifères du FN ........... certes , mais on ne m'y reprendra plus , tous sauf le RN = FN nouvelle version , et macron, et "les proches" du fn : LA, la liste est longue , hélas ! .................. il reste de nombreux choix , pourtant .......................

12. " VIEUX CREOLE" le 09/05/2019 18:06



Les problèmes « Économiques, Sociaux et Politiques de notre Pays restent trés inquiétants au début de ce Mois de Mai (tout en grisaille et en froidure sur le territoire métropolitain!) ! !

Deux évènements marquants sont à retenir dans l"Actualité de ces jours derniers ou d'actualité :



---1) - Le drame de l'Incendie de N.D. De Paris - du 15 Avril 2019 qui a ému et sidéré tout le Pays et le Monde entier . . . .

----2 )Les Cérémonies de Commémoration de l'Armistice du 08 Mai 1945 ( suivies en direct sur la Chaîne Nationale à l'Arc de Triomphe de Paris ,et aussi à Vénissieux ( où la population a particulièrement souffert du nazisme ) e t également dans le Var où des "Gilets Jaunes authentiques" ont défilé drapeaux tricolores brandis et l'Hymne National : le tout dans une ambiance paisible ! ! 2) et aussi dans le Var où des « Gilets Jaunes » authentiques , ont défilé nombreux( «drapeaux tricolores brandis et vibrante Marseillaise chanté en fin de Cérémonie : le tout paisiblement et pacifiquement !! - POURQUOI faut-il de tels moments pour que le Peuple Français fasse preuve « d 'Union »et de "Rassemblement" ? ? ?



-La France va mal . . . DEVANT LA COLÈRE POPULAIRE , il tente d e "se refaire une santé populaire" à l'approche d'abord des Européennes , puis des Municipales qui suivront rapidement ensuite ! Le Gouvernement a annoncé hier ,dans la précipitation ( comme toujours !) des décisions qui sont loin de satisfaire les plus démunis de la société :" une diminution des Impôts sur les revenus pour la Majorité des Français" ! Il semblerait que Monsieur Darmanin doive revoir sa copie : A MOINS QUE LE MEILLEUR EST A VENIR ! ! EN EFFET , LA GROSSE MAJORITÉ DE NOS COMPATRIOTES NE SONT PAS IMPOSABLES : SOIT 56 % DE LA POPULATION QUAND MËME ! ! ! Ces compatriotes , les plus pauvres, ne verraient pas leur POUVOIR D' ACHAT REVALORISÉ ! ! A MOINS QUE DARMANIN (le moins Fortuné des Ministres ) ne leur réserve une trés agréable surprise bientôt : on ne sait jamais !!! Pour le moment à défaut de bonnes surprises nous avons des" COUACS" ! ! Plusieurs "Gilets jaunes" repérés et blessés devant "La Salpêtrière"( ou dans la cour de l'Hôpital ) auraient été "FICHÉS" après avoir reçu des soins !! POURQUOI ONT-ILS ETE " FICHÉS"? ? Cela ne va pas faire disparaître le malaise qui couve au sein de Forces de l'Ordre et au sein des Hospitaliers ? ? ? - ET CE N' EST PAS TOUT ! ! ! POUR LA 1èreFOIS DEPUIS LONGTEMPS ( depuis qu'il est à L' Élysée en tout cas !) le Président de la République doit faire face à l’exaspération des Neufs syndicats de la Fonction Publique QUI LE SOUPÇONNENT DE VOULOIR " DÉMANTELER" PUIS " PRIVATISER" LES SERVICES PUBLICS DE L' ÉTAT ! ! !