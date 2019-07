đź“· #10WasteChallenge : 10 minutes pour nettoyer La RĂ©union

Le 06/07/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 449

Baptisé "10 Waste Challenge", ce défi lancé sur les réseaux sociaux consiste tout simplement à montrer en photo la quantité de déchets qu'on est capable de ramasser en dix minutes. Des Réunionnais jouent le jeu !

Initié par Lorenzo Mancini, un photographe belge, et lancé sur le réseau social Instagram, le concept "10WasteChallenge" fait le tour du monde. Une aubaine pour un projet qui tend justement à sauver la planète.Lorenzo Mancini a tenté de persuader sa communauté Instagram que prendre 10 minutes de son temps peut réellement faire la différence. Son concept est simple. Il encourage ainsi les utilisateurs d'Instagram à ramasser des déchets, à immortaliser leur action en prenant une photo géolocalisée et la poster ensuite sur les réseaux sociaux sous le hashtag #10WasteChallenge "10WasteChallenge" prouve que l'important est que chacun y mette du sien. C'est une initiative à la fois ludique et efficace pour lutter contre la pollution de l'environnement.