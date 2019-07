📷 14 juillet : Le défilé des couvre-chefs

Le 15/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 839

C’est un accessoire qui joint l’utile au style : le chapeau vient protéger la tête et le visage des rayons du soleil, tout en ajoutant de la sophistication à une tenue vestimentaire. En plus des képis, calots et autres coiffes militaires; les chapeaux de paille, bobs et casquettes étaient au rendez-vous sur le Barachois ce dimanche.