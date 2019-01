📷 30 nouvelles espèces d'insectes découvertes à La Réunion

Le 20/01/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 230

Une trentaine de petites bêtes, jusqu'alors jamais observées sur notre île, viennent d'être ajoutées à la longue liste des coléoptères de La Réunion, et pour certaines, de la planète. C'est un passionné d'entomologie qui est à l'origine de ces fascinantes découvertes: depuis près de 15 ans, Emmanuel Lemagnan chasse les insectes sur son terrain de La Ressource à Sainte-Marie.

Si au détour d'un chemin, il vous arrive de tomber sur un drôle de monsieur, à la moustache blanche bien garnie, munie d'une fiole d'éther et installé sous un curieux parapluie japonais, pas de panique: vous êtes face à l'un des plus grands passionnés d'entomologie de La Réunion.



Approchez-vous! C'est avec joie qu'Emmanuel Lemagnan partage sa passion pour la science des insectes. Son engouement pour l'infiniment petit est des plus contagieux.Responsable des métiers d'art à la Chambre de métiers et de l'artisanat le jour, c'est au crépuscule qu'il enfile son costume de chasseur de bestioles. Une passion qui l'anime depuis sa plus tendre enfance.





Et aujourd'hui, toutes ces années passées à chasser la petite bête ont fini par payer: Emmanuel Lemagnan et désormais le découvreur officiel de trente nouvelles espèces d'insecte à La Réunion.



"C'est une vraie émotion! C'est l'émotion du passionné, une émotion enfantine! Je suis une personne qui s'est autorisé le fait de découvrir quelque chose de nouveau dans la vie, c'est incroyable!"



Les découvertes du Sainte-Marien sont parues dans la revue entomologique de France "Le Coléoptériste", une véritable consécration pour Emmanuel qui voit son rêve d'adolescent devenir réalité.



"Cet article est le fruit de pas moins de 3000 chasses de nuit, réalisées au même endroit: sur mon terrain à Sainte-Marie, ce qui n'est pas habituel pour les scientifiques." explique le passionné, "mais avec ce que je trouve juste sur mon terrain, imaginez ce qu'il peut y avoir dans le reste du territoire!" .

Depuis près de 15 ans, à la tombée de la nuit, Emmanuel étend un drap blanc dans son jardin, sur lequel est placé une lampe à ultra-violets. Puis il patiente jusqu'à minuit voire une heure du matin. Là , il observe à l'aide d'une grosse binoculaire, tout ce petit monde venu se poser sur le drap, attiré par les rayons UV.



"Il y beaucoup d'espèces à découvrir à La Réunion, mais surtout de très petits insectes, de 1 à 2 mm tout au plus." indique Emmanuel, "mais sous la loupe, on a des beautés extraordinaires, ce n'est pas la taille qui compte!" s'amuse t-il.



Une fois un insecte capturé, le processus d'identification peut s'avérer extrêmement long: "chaque coléoptère a son spécialiste mondial ! Il prend lui-même plusieurs années pour vérifier que l'espèce n'a pas déjà été observée ailleurs." explique l'entomologue amateur.

