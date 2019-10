📷 43 Réunionnais se sont engagés dans l’Armée de Terre

Le mardi 1er octobre 2019, le Centre d’information et de recrutement (CIRFA) de l’Armée de Terre à Saint-Denis a recruté 43 jeunes Réunionnais.



Originaires de toute l’île, ils étaient accompagnés de leurs parents pour la signature de leur contrat au CIRFA en présence des militaires qui suivaient leur dossier de recrutement depuis plusieurs mois.



Une fois les contrats signés, ils ont été conduits à l’aéroport Roland Garros par un bus de l’Armée de Terre et ont pris leur avion pour Paris dans la soirée.



Arrivés en Métropole, ils ont rejoint les régiments pour lesquels ils se sont engagés et commenceront sous peu leurs classes dans les différents centres de formation initiale des militaires du rang (CFIM) répartis dans toute la France Métropolitaine.



Cette année, le CIRFA de Saint-Denis ambitionne de recruter jusqu’à 450 militaires du rang à La Réunion.