📷 5e jour éruption: Deux bras de coulées de lave continuent leur chemin

Le 23/02/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 792

Après la première éruption de 2019 qui n'aura duré qu'une journée, cette deuxième continue de s'étendre dans le temps... et sur la longueur.



En effet, la coulée de lave poursuit son chemin, pour arriver bientôt sur la route nationale. Le contour de cette coulée a légèrement évolué, mais sa propagation reste lente.



Il n'y a plus un mais deux bras de coulées de lave et "le bras le plus long a parcouru une distance de 1900 m depuis l'évent éruptif et est encore à 4,3 km de la route et 5,3 km de l'Océan", précise l'OVPF.



Dans son dernier bulletin, l'OVPF déclare également que "la quantité de lave émise depuis la reprise de l’activité le 19/02/2019 est comprise entre 1 et 3 Millions de m3".