📷 6e jour éruption: La coulée toujours visible depuis la route des laves

1. Ti Tangue zilé zone le 24/02/2019 08:28



Il ne viendrait pas à l’esprit au « Superbe » de (Saint Philippe) et l’autre l’intéressant de (Sainte Rose) au nom de l’écologie de faire organiser des convois depuis Basse Vallée et Ste Rose afin d’éviter le balais et embouteillages des voitures