📷 A Roissy, un A350 flambant neuf d'Air Mauritius heurte un Boeing d'Air France

on met le gilet jaune et on fait le constat amiable.

10. pushback le 14/02/2019 15:01



Choupette vous avez tout faux , les pilotes ne sont pour rien . Pour reculer et pour quitter sa place de parking, un avion de ligne est poussĂ© par un "push", un vĂ©hicule, lors d'une manƓuvre appelĂ©e le "pushback". Il existe 2 procĂ©dures de pushback : avec et sans barre de tractage. C'est la formation du personnel qui est en question , les sociĂ©tĂ©s de sous-traitance font-ils un bon suivi et une bonne formation c'est lĂ la question , car ces accrochages ne sont pas si rares que ça Ă Roissy . C’est Ă l’agent des pistes d’aĂ©roport de contrĂŽler la sĂ©curisation des aĂ©ronefs sur les aires de stationnement, les dispositifs de sĂ©curitĂ© et de signaler tout dysfonctionnement . C’est aussi lui qui procĂšde Ă l'assistance au stationnement des aĂ©ronefs et au guidage du pilote .