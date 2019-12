📷 African Connection: Une première édition 100% réussie

Le 08/12/2019 | Par Alexandre Robert | Lu 196

L’ambiance était au rendez-vous hier soir au Parc Expobat à Saint-Paul, avec un show de plus de 4 heures composé d'artistes très motivés.

Madagascar était également présent au rendez-vous avec l'artiste Dalvis.



Les Cabix ainsi que Titi le comik ont été aussi de la partie afin de ramener une touche humoristique à l'événement.

Barth, Mc Box, St Unit, Lil Jooe, T-Matt ainsi que quelques DJs locaux ont représenté comme il se doit La Réunion ce samedi soir à l'Expobat de Saint-Paul.Naza et Keblack, accompagnés de Dj Infini et Binguy à la guitare ont ambiancé durant plus d’une heure et demie une foule en délire.Il semblerait que la "connection" avec le public Réunionnais ait bien été établie...