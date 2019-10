📷 Apolonia et Richard Beaugendre au Bisik: Une soirée créole aux accents de séga et de blues

Le 27/10/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 104

Hier soir, samedi 26 Octobre, le Bisik accueillait Richard Beaugendre et Apolonia pour un voyage au cœur de nos souvenirs qui a ravi les nombreux spectateurs présents. L’occasion de revivre les ségamaloya inspirés d’Apolonia et de vibrer au blues-jazz aux accents mauriciens de l’élégant Richard Beaugendre.



Une soirée au cœur de la semaine créole riche en émotions.



Hier soir, au cœur de la semaine créole, le Bisik accueillait Richard Beaugendre et Apolonia pour une soirée rythmée et enlevée. Entre Jazz, swing, blues et séga, Richard Beaugendre a entraîné le public à la découverte de son univers original et engagé.



Voix-guitare, l’artiste mauricien égrène les titres de de son dernier album "Yapana" mais aussi ceux plus anciens de "Letansa" ou "13’or". Un premier titre "Kréol Morisien" repris en cœur par le public donne le ton de cette prestation remarquée.



Il faut dire que Richard a de l’énergie à revendre et une présence rare. Il incarne chacun de ses titres avec une passion communicative et nous entraîne dans sa "Repiblik" poétique. Avec six albums au compteur notre homme déploie toute sa maestria et nous emporte dans un voyage musical enivrant, doux, subtil et poétique.



Des textes magnifiquement écrits, une musicalité unique, du blues dans la voix, portée par une énergie rock explosive. Un "Kado Lavi" savoureux et un "Santé (pou) montre zanfan", délicat, "Later pe detrir" enragé… des textes puissants portés par une musique tendue se déchaînent sans rentenue.



30 ans de souvenirs ensorcelants…



Un grand moment de partage qui n’aura laissé personne indifférent et qui ouvrait la voie à un autre poète de la chanson créole, Bruno Escyle. Fidèle à lui-même, le fondateur, leader et auteur compositeur du groupe Apolonia, a fait vibrer les âmes et enchanté les corps, accompagné de Julien Hoarau à l’accordéon tourbillonnant, Pierrick Laldy-Maquiha, ilmpérial à la batterie, Johan Saartave à la basse puissante et Julie Boisson, DJ 2.0 zélée de la joyeuse bande.



Chapeau vissé sur la tête, banjo en main et passion chevillée au corps Bruno enchaîne les titres de son répertoire. Un voyage en nostalgie heureuse qui nous entraîne sans mélancolie quelques années en arrière avec "Ségamaloya", la marque de fabrique de la formation, mais aussi "Sinpol", "Ou lé Bel" ou "Kosa i di", des incontournables qui font désormais partie du patrimoine de la chanson réunionnaise.



Le groupe, fort de presque 30 ans d'expérience et de 14 productions discographiques, nous entraîne sur ses terres créoles au fil de ses compositions inspirées et toujours renouvelées. Bruno et sa bande impriment un rythme endiablé à cette soirée et font tourner la tête et les robes de plus d’une "Fanm Kréol" présente dans la salle surchauffée du Bisik. Les couples dansent avec allégresse et "La pa fini", nou lé "Ansanm" pou "Sauv kalité la"!



Mais le temps est venu pour Bruno de quitter la scène… après deux rappels… Un "dernié mo" et "Mi di azot adié", de circonstance. Après une longue absence des scènes de l’Est, ces retrouvailles avec la formation ont tenu toutes leurs promesses… Un vrai délice de partager ce moment avec vous, artistes passionnés et public enthousiaste !