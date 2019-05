📷 Beewrap, sac à vrac, tamashi, ces alternatives zéro déchet

Le 16/05/2019

Acheter, consommer, jeter. A La Réunion seulement 30 % des déchets produits sont recyclés. Le TCO s’est lancé le pari de changer la tendance, de réduire le poids de nos déchets dans les poubelles. "Pourquoi jeter, alors que l’on peut récupérer et réparer ?" Ce mercredi, l’intercommunalité de l’Ouest a convié les 35 familles volontaires de l’opération "Défi zéro déchet" à des ateliers.



L’objectif est de "montrer qu’en changeant son comportement, ses gestes de gestion des déchets et d’achat, l’on peut diminuer de 50 % le volume de notre poubelle", explique Jacques Potier, chef de projet prévention déchets au TCO.



Avant la démonstration, les familles ont découvert le site du centre de collecte et de tri de Cambaie de Ti Tang Récup, association spécialisée dans le recyclage des textiles. 1 200 tonnes de matière ont été récoltées par l’association l’année dernière sur les 4 500 tonnes de textiles produits par an selon une étude du Plan d’élimination déchets. "Une fois lavés et transformés, ces textiles deviennent des alternatives aux sacs plastiques ou encore au papier cadeau", indique Sylvie Bruno, directrice de la filière recyclage textiles, linges de maison et chaussures usagés. Une démarche durable et créatrice d’emploi. Depuis 2014, plus de 100 personnes ont été embauchées dont 17 emplois fixes créés dans les trois sites de collecte et les ateliers de transformation dont l’un en milieu carcéral.



Mais le recyclage et le réemploi peuvent également se faire à la maison. Les familles engagées dans le Défi zéro déchet ont été initiées à la fabrication du BeeWrap (alternatif au film plastique et au papier aluminium), un emballage alimentaire lavable et réutilisable composé de tissu en coton enduit de cire d’abeille notamment. Afin de remplacer les éponges polluantes, leur a été présenté "le tawashi", une lavette fabriquée à base de bande de tissus tricotés sur un métier à tisser également très facile à construire soi-même. Pour les familles, autant de solutions pratiques qui leur permettront d’améliorer la réduction de leurs déchets.



"Je voulais voir où on en était, et ce qu'on pouvait améliorer", explique Sylvie, ravie d'avoir "des petites astuces supplémentaires" à mettre en place chez elle. "On a commencé par le tri sélectif, puis on a ajouté le compost,. On achète de moins en moins de plastique, on achète plus souvent au marché. On se sensibilise au fur et à mesure".



Même état d'esprit du côté de Camille. "Ça devient presque un jeu, on a envie de réduire notre impact (...) et on se rend compte qu'on se sent mieux. Il suffit de commencer, et on se rend compte que c'est pas compliqué", exprime celle qui fabrique elle-même ses produits ménagers. Des petits gestes qui font du bien à l'environnement, mais aussi au porte-monnaie et à la santé.



D’autres ateliers de ce type vont se succéder jusqu’à la fin du défi avec pour objectif une réduction de 50 % des déchets pour les familles engagées. Bilan de l’opération le 8 juin prochain.