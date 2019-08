📷 Bras Montvert: La zone d'activités économiques s'agrandit

Le 25/08/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 200

La zone d’activités artisanales de Bras Montvert à Trois-Bassins s’agrandit. Ce sont ainsi onze nouveaux ateliers et 4 parcelles qui viennent compléter la première zone d’activités, inaugurée en 2007.



Accompagner le développement économique en mettant à disposition des artisans et entreprises, des terrains et locaux qui leur sont nécessaires et renforcer l’attractivité du territoire, tels sont les objectifs du Territoire de la Côte Ouest.



La réalisation de la route des Tamarins a permis de réduire les temps de déplacement et de rendre plus accessibles les hauts de l’Ouest. Aujourd’hui, depuis la 4 voies, on rejoint Trois Bassins en un quart d’heure environ. Les trajets pour rejoindre les mi-pentes et les hauts ne sont plus un frein pour l’installation des entreprises.



Après l’inauguration de la zone d’activité de l’Eperon (St Paul) en début d’année et le lancement des travaux d’extension de la zone de la Pointe des Châteaux (St Leu), la réalisation de l’extension de cette zone d’activités de Bras Montvert reflète une nouvelle fois la volonté de la collectivité de participer au développement économique du territoire Ouest.



Le TCO gère aujourd’hui 23 zones d’activités qui s’étendent sur 315 hectares de foncier économique. Sur l’extension de la Zone d’activités de Bras Montvert, 7 ateliers sur les 11 construits, sont déjà commercialisés. Les ateliers sont livrés bruts afin de permettre aux futurs occupants de moduler à leur guise les espaces.



Leur architecture moderne, alliant structure métallique et habillage en bois, permet leur intégration dans l’environnement. Cette opération, d’un montant global de 4,67 millions d'euros, a bénéficié du Fonds Exceptionnel d’Investissements (FEI) de l’Etat à hauteur de 42 %. Les 58 % restants sont pris en charge par le TCO sur ses fonds propres.



Par ailleurs, grâce à la clause d’insertion sociale, le TCO en tant que facilitateur et coordinateur, a pu faire recruter sur ce chantier des demandeurs d’emploi éligibles. Ainsi, 8 contrats de travail ont été établis avec les trois entreprises de travaux en maçonnerie, VRD et charpente, pour près de 2000 heures de travail en insertion