📷 Bras-Panon : Nouvelle action de Milit’ Activ’ 974

Le 07/07/2019 | Par Pierre Marchal | Lu 436

Après ses 2 précédentes actions de sensibilisation du public, contre les cirques avec animaux, dans les villes de Saint-Denis, puis de Saint-Pierre, MILIT’ ACTIV’ 974 s’est rendue dimanche 7 juillet à Bras-Panon, devant la mairie, à l’entrée du champ de foire, de 14h à 17h.

Pratiques barbares lors du dressage, ou l’animal est très souvent roué de coups (les dresseurs méritent une médaille de la cruauté)

Les animaux sont morts de peur, et finissent par céder à une accoutumance progressive

Pour un animal qui entre sur la piste aux étoiles, de nombreux autres animaux ont été sacrifiés dans les coulisses, pendant des années. Des animaux terrorisés sont frappés, fouettés, enchaînés aux murs ou enfermés dans des cages…

Les cirques et les zoos emploient l’intimidation et la punition pour contrôler les animaux et les enferment dans des cages minuscules, des caravanes ou des wagons"

Nouvelle action de sensibilisation, sans violence pour les militants de MILIT’ ACTIV’ 974 ce dimanche à Bras-Panon. Moins nombreux que d’habitude mais tout aussi déterminés, une petite vingtaine de militants masqués s’étaient placés sur la route du champ de foire de Bras-Panon juste avant l’emplacement du cirque Zavatta. But de l’opération : sensibiliser les spectateurs à la souffrance animale dans les cirques et les informer des actions en cours.Une tribune portée par une quarantaine d’élus et de personnalités exige l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Une décision officielle est attendue cet été dans un contexte tendu.A la sortie de la représentation, les militants ont distribué un tract dont nous reprenons in extenso le contenu :"Lorsque vous êtes émerveillé devant un numéro de cirque avec des animauxSouvenez-vous que ce numéro touchant d’humanité, exécuté avec brio, est la conséquence d’une série de souffrances et de maltraitances inimaginables :