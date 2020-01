📷 CHU Sud: "Des chambres vétustes", la livraison du site attendue avec impatience

Le 06/01/2020 | Par Prisca Bigot | Lu 1551

La rénovation du bâtiment central du CHU Sud est attendue avec impatience des personnels soignants, en grève illimitée depuis juin dernier , mais aussi des patients et de leurs proches.Des travaux à faire d’urgence au regard de l’état de vétusté des chambres au troisième étage, s'indigne un patient. "C’est inadmissible de mettre des patients dans des chambres qui sont pour moi insalubres et non adaptées aux personnes au moment de prendre la douche". Infiltrations, rouille…la vétusté du bâtiment est criante.La première tranche des travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment central du CHU Sud a été livrée le 16 décembre dernier après trois ans de chantier.La deuxième phase, qui concerne les niveaux 1 à 5, débutera au deuxième semestre 2020 pour une durée de 16 mois. Cette phase est "la plus complexe", avait indiqué le CHU de La Réunion en novembre 2018, "car les locaux concernés sont entourés de services en activité".Les locaux seront désamiantés et rénovés, et les façades d’origine remises en valeur. Modernisés, ces niveaux accueilleront les secteurs de consultations, les paliers logistique et les secteurs tertiaires des différents pôles du bâtiment central. La phase 3 prévoit quant à elle l’extension des urgences et les conditions d’accès au site.La livraison totale de l'opération est prévue pour mi-2022 pour un montant total de 110 millions d’euros. Un projet décrit comme permettant "d’améliorer les conditions d’accueil et les conditions de travail du personnel" ainsi que de poursuite du "virage ambulatoire" mais épinglé par l’Inspection générale des affaires sociales. L'IGAS avait ainsi noté dans un rapport d'avril 2017 le projet comme " inadapté aux enjeux médicaux, et qui n’achèvera pas la reconfiguration du site".