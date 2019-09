📷 Championnats du monde escalade: Plusieurs Réunionnais en lice

đź“· Championnats du monde escalade: Plusieurs RĂ©unionnais en lice

Le 01/09/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 189

Plusieurs jeunes sportifs membres du club Austral roc et du pole France ont mis en lèr La Réunion dans les phases de qualification aux championnats du monde d'escalade.La cadette, Kintana Iltis termine à la 18ème place au Championnat du monde jeune de bloc.La minime Manon Lebon a, quant à elle, remporter les qualifications au Championnat du monde de vitesse et se qualifie pour les phases finales. De surcroit elle bat son propre record de France en réalisant un run à 8″923.Même combat pour le minime Téo Payet, qui bat également son record personnel en faisant 7″861. Il finit 11ème des qualifications au Championnat du monde jeune de vitesse et se qualifie pour les phases finales.Pour finir, la junior Lucile Saurel s'est classée en 5ème position des demi-finales du Championnat du monde jeune de bloc, et accède directement aux finales.

Les finales se sont déroulées ce samedi, les résultats seront connus très rapidement.