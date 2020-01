📷 Chasse commerciale: Le Yushin Maru 2, "célèbre" navire baleinier japonais, est à Maurice

Le célèbre navire de mise à mort des baleines a été envoyé en expédition "non létale"par les pêcheries japonaises pour enquêter sur les populations de Minke et autres baleines dans les eaux glaciales au large de l'Antarctique.Il s'agit de la première expédition "non létale" après le retrait du Japon de la CBI en janvier 2019 et la première année où les baleines ne seront pas tuées dans le sanctuaire des baleines de l'océan Austral.