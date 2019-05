📷 Circulation bloquée sur le boulevard sud à cause d'un carambolage

1. JMR974 le 15/05/2019 17:08



Et voilà ce qui arrive à la Réunion lorsqu'on achète des voitures à prix réduit : ces véhicules sont équipés d'un moteur, de quatre roues et d'un volant et surtout, surtout, d'un accélérateur. Elles restent quand même esthétiques, ce qui fait qu'elles plaisent aux "pilotes péi", mais on a supprimé non seulement les clignotants (ça ne sert strictement à rien et la plupart ne les utilise plus), mais également le frein. D'où, ajouté à l'incompétence des conducteurs(trices) qui se croient doué(e)s en conduite automobile (avec peut-être aussi un peu d'alcool, de substances dites prohibées, d'une grande inattention et le téléphone collé à l'oreille), ces nombreux carambolages qui créent de gros embouteillages mais qui permettent aux garagistes de se remplir les poches.