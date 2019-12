📷 Des dégâts impressionnants à Maurice: La forte tempête Calvinia en images

Le 30/12/2019 | Par E. Moris | Lu 1800

La forte tempête tropicale Calvinia demeure presque stationnaire à environ 90 km au large de Mahébourg. A 16 heures, elle était centrée en latitude 20.5 degrés Sud et longitude 58.3 degrés Est.

En alerte cyclonique de classe 3 depuis 9 heures ce lundi matin, le mauvais temps a provoqué des rafales enregistrées qui ont provoqué des chutes d’arbres dans plusieurs régions de l'est du pays, notamment, à Kewal Nagar, Clémentia, Trou-d'Eau-Douce, Sébastopol, Bel-Air et Grande-Rivière-Sud-Est.Une maison a été complètement détruite à Clémentia et des voitures endommagées...(découvrez ci-après les photos envoyées par les Zinfosnautes ou vu sur les réseaux sociaux).